France Télévisions en tête des audiences et Canal + dépassé par BFM TV en 2018

Par Amira SOLTANE -

L'audience des chaînes historiques françaises est arrivée en hausse en 2018, le leader TF1 grâce au Mondial, France 2 enregistrant la plus forte progression, toutes chaînes confondues, tandis que France 3 s'est hissée à la troisième place, au détriment de M6. Par groupe, c'est France Télévisions qui se place en tête avec 28,4% de pda (+1 point), devant les groupes TF1 (27,6%, -0,1 point), M6 (13,3%, -0,5 point), NextRadioTV (BFM TV..., 6,2% +0,2 point), Canal+ (5,9% -0,3 point) et NRJ (2,5%, -0,2 point). C'est la première fois que le groupe NextRadioTV, qui diffuse notamment la première chaîne d'info BFM TV détrône le groupe Canal+ qui, durant des années, était placé à la 4e place des télévisions les plus regardées après TF1, F2, F3 et M6. Après une année 2017 en berne, M6 ne remonte pas la pente en 2018 et affiche une pda en baisse, à 9,1% (-0,4 point). A noter qu'Arte bat son record d'audience cette année, avec 2,4% de pda (+0,2 point), grâce à ses premières parties de soirée. L'audience des chaînes historiques françaises est repartie à la hausse en 2018, malgré la concurrence des chaînes de la TNT. Le leader du Paysage audiovisuel français (PAF), TF1, profitant du Mondial, France 2 enregistrant la plus forte progression, toutes chaînes confondues tandis que France 3 s'est hissée à la troisième place, au détriment de M6. TF1 termine l'année avec une part d'audience moyenne de 20,2% (+0,2 point), selon les données de Médiamétrie publiée lundi, tout en enregistrant 91 des 100 meilleures audiences par programme dans l'ensemble des 16 premières. TF1, qui était codiffuseur de la Coupe du monde de football avec beIN Sports, décroche la première place des programmes les plus regardés avec la finale de la Coupe du monde (19,4 millions de téléspectateurs) mais enregistre aussi la meilleure audience dans chaque type de programmes: divertissement (Les Enfoirés, 10,2 millions), information (Déclaration d'Emmanuel Macron, 9,7 millions), fiction française (Jacqueline Sauvage 8,8 millions), cinéma (Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 8,5 millions) et série étrangère (Good Doctor, 7,9 millions). Sur la deuxième marche du podium, France 2, avec 13,5% de pda (+0,5 point) a bénéficié de la remontée de ses après-midi, la tranche horaire 14h-20h affichant son plus haut score depuis 2010 (12,6% de pda, +3 points), au plus haut depuis 2010. France 2 se félicite également du lancement réussi de son feuilleton quotidien Un si grand soleil qui réunit en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs (15,9% de pda) depuis. France 3 repasse devant M6 avec 9,4% de pda (+0,3 point), et signe sa meilleure année depuis 2014. La chaîne bénéficie notamment de sa série Capitaine Marleau, en tête des fictions françaises derrière Jacqueline Sauvage, mais aussi de son feuilleton Plus belle la vie, qui attire toujours 4 millions de fans (17,1% de pda). Ce classement relance le paysage audiovisuel français qui a changé depuis quelques années, suite à) l'entrée de la TNT et surtout à la multiplication des chaînes et le développement des groupes audiovisuels.