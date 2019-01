Arte, une chaîne culturelle européenne impérissable

Par Amira SOLTANE -

La chaîne franco-allemande Arte est considérée comme une télévision culturelle qui a su garder une position inchangée depuis des années. C'est pourquoi Arte a battu un record d'audience au cours de l'année 2018, enregistrant 2,4% de PDA, ce qui correspond à une hausse de 9% (2,2% en 2017). Grosse progression vérifiée également au niveau du numérique, avec une croissance de 50% en un an. Et si les résultats sont moins bons en Allemagne (année stable, avec 1,1% de parts de marché), en Europe, elle s'est imposée comme la chaîne culturelle de référence grâce à son offre numérique en 6 langues. Elle a également triplé ses audiences européennes avec une moyenne de 900.000 vidéos vues par mois en anglais, espagnol, polonais et italien.Arte met en oeuvre une ambitieuse stratégie de coproduction et de diffusion de programmes de qualité en Europe. Le groupe franco-allemand a ainsi approuvé en assemblée générale l'élargissement de son partenariat avec YLE, société finlandaise de radio-télévision publique et la mise en place d'un partenariat avec le Film Fund Luxembourg, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle luxembourgeois. Le contrat signé avec YLE s'inscrit dans une volonté commune de renforcer et d'élargir cette coopération, par l'association, avec voix consultative, d'YLE aux instances de gouvernance d'Arte, ainsi que l'investissement par chacun des deux partenaires dans des coproductions communes destinées à être diffusées sur leurs antennes et/ou mises à disposition sur leurs offres numériques respectives. L'accord avec le Film Fund Luxembourg, quant à lui, vient renforcer le déploiement européen d'Arte, en intégrant pour la première fois le Luxembourg avec voix consultative aux instances de gouvernance d'Arte et en permettant ainsi à l'ensemble des pays germanophones et francophones du continent européen d'être représentés parmi les partenaires de la chaîne.Déjà disponible en anglais (arte.tv/en), en espagnol (arte.tv/es) et en polonais (arte.tv/pl), en plus du français (arte.tv/fr) et de l'allemand (arte.tv/de), Arte s'enrichit maintenant d'une version italienne.Depuis le 17 octobre dernier, elle est disponible sur arte.tv/it et via les applications pour smartphone, tablette et télévision connectée, ainsi que sur le service tivùon! de tivùsat. Concrètement, ce sont 10 heures de nouveaux programmes sous-titrés mêlant documentaires (découverte, investigation, société, sciences, art et culture) et rendez-vous réguliers que la chaîne propose à son public. Une sélection des programmes d'Arte en italien sera également disponible sur le site de la Radiotélévision suisse italienne dans la rubrique rsi.ch/cultura, tandis qu'Arte in italiano accueillera en échange certaines émissions de la RSI. Avec cette nouvelle version, Arte s'adresse désormais à 70% des Européens dans leur langue maternelle.