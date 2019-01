MBC crée sa plateforme VOD Shahid

Par Amira SOLTANE -

Le diffuseur saoudien MBC étend son service de streaming vidéo pour contrecarrer Netflix dans la région Mena. Selon le Financial Times, MBC, basé à Dubai, recrute également l'ancien dirigeant de Hulu, Johannes Larcher, pour son service vidéo et numérique, Shahid, qui envisage de créer un nouveau contenu en arabe. Lancée en 1991, MBC compte 140 millions de téléspectateurs par satellite et en ligne, au Moyen-Orient. La société est devenue la propriété majoritaire du gouvernement l'année dernière, après la détention de son président, Waleed al-Ibrahim, dans le cadre du shakedown anticorruption du prince héritier. Bien qu'Al-Ibrahim ait conservé une participation de 40% dans la société, ainsi qu'un certain contrôle de la direction, les actions restantes ont été transférées à une filiale du ministère des Finances.«Les normes internes en vigueur, qui s'appliquent à la télévision à l'écran, seront appliquées aux originaux Shahid», a déclaré une source connaissant bien la société.MBC espère pouvoir affronter son concurrent Netflix, qui compte le plus grand nombre d'abonnés payants du Moyen-Orient, avec 1,7 million d'utilisateurs. L'année dernière, le service vidéo Shahid comptait 72 millions d'utilisateurs, dont 600 000 abonnés à son service premium. Starz Play, Wavo et Amazon se disputent également une partie de l'action dans la région.«Il y a déjà beaucoup de concurrence dans le Monde arabe, mais Netflix se distingue en grande partie pour son attrait international et son contenu original», a déclaré Simon Murray, analyste principal à Digital TV Research, une société de conseil basée au Royaume-Uni.Le regain de concurrence de MBC intervient après que le gouvernement saoudien a demandé à Netflix de sortir un épisode de sa série comique «Patriot Act avec Hasan Minhaj», qui critiquait le prince héritier Mohammed ben Salmane pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Netflix, qui a été critiqué pour s'être conformé à la demande, a déclaré que sa décision reposait sur une «demande légale» du gouvernement saoudien, et que l'épisode pouvait toujours être visionné dans le pays, sur YouTube, selon Cnbc.Premier réseau satellite gratuit du Moyen-Orient, le groupe MBC intensifie ses plateformes de diffusion en continu, Shahid et Shahid Plus, avec la nomination de l'ancien dirigeant de Hulu, Johannes Larcher, à la tête de ses opérations numériques et avec le lancement d'une unité Shahid Originals.L'initiative de MBC, lancée dans un contexte de forte expansion du nombre d'abonnés à des banderoles dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, s'inscrit dans le cadre d'un plan de croissance quinquennal mis en oeuvre par le fondateur et président du groupe basé à Dubai, Waleed Al-Ibrahim, d'Arabie saoudite. Larcher est le dernier dirigeant américain à rejoindre MBC après la nomination, en septembre dernier, de Peter Smith, ancien président de NBC Universal International, à la tête de la nouvelle unité de production de la société, MBC Studios.