Les Gilets jaunes offrent "une forte audience"à RT France et diminuent celle de BFM TV

Par Amira SOLTANE -

Le CSA a reçu jeudi les responsables des chaînes d'information françaises des groupes BFM TV, CNews, LCI, Franceinfo, Euronews, France Médias Monde et RT France, pendant deux heures. L'objectif était bien de discuter des difficultés de traitement rencontrées dans le suivi du mouvement des Gilets jaunes depuis maintenant deux mois. Tous les responsables des chaînes d'information françaises ont pu partager leurs doutes admettant qu'ils s'interrogent chaque jour sur le traitement éditorial du mouvement. Xenia Fedorova, la directrice de la chaîne RT France a pris la parole et a reconnu que ses journalistes étaient parfois eux-mêmes confrontés à de la violence lors des manifestations. Le CSA avait publié un communiqué apaisé et qui ne comporte aucune recommandation pour les chaînes, manifestant sa solidarité à l'égard des équipes de reportage confrontées à des violences qui mettent en cause leur sécurité et donc la liberté de l'information. La discussion avait porté sur l'ensemble des questions soulevées par le traitement à l'antenne du mouvement des Gilets jaunes: temps consacré, choix des images, sélection des intervenants, équilibre des points de vue, effets sur l'opinion et rôle des réseaux sociaux. Le gendarme de l'audiovisuel en France reste tout de même très vigilant et va instruire dans les prochaines semaines les 700 saisines de téléspectateurs ou de personnalités politiques dont Marlène Shiappa, qu'il a reçue. Néanmoins, la crise des Gilets jaunes a fait sortir du lot, une chaîne d'info: RT France, qui s'est ouvertement placée aux côtés des contestataires, alors que BFM TV était proche de l'Elysée. Pour preuve, depuis le début de la crise des Gilets jaunes, les audiences de RT France ont fortement augmenté. La chaîne revendique une hausse de 78% du trafic sur son site Internet depuis la mi-novembre et a réalisé sa meilleure audience historique le 8 janvier avec 763 000 visiteurs uniques. Le média a gagné 100 000 abonnés sur Facebook, où il vient de dépasser le million de «fans». Et ses vidéos liées aux Gilets jaunes totalisent 28,8 millions de vues sur les réseaux sociaux depuis le 17 novembre. Ces contenus sont avant tout regardés sur Facebook (18,7 millions de vues) et YouTube (8,7 millions). Les manifestations des Gilets jaunes sont couvertes de deux manières parallèles par RT France.

La chaîne elle-même diffuse, comme ses concurrentes, des duplex depuis le terrain et des analyses en plateau, mais elle propose aussi sur YouTube et Facebook des «lives» où un journaliste filme les manifestations sans interruption pendant des heures. Ce flux, produit par l'agence allemande Ruptly, détenue par le groupe RT, est sans commentaire. Ce format, également utilisé par le média en ligne Brut, est plébiscité par de nombreux Gilets jaunes qui y voient là, une manière de rapporter l'actualité sans filtre ni censure.