Quand la VOD "coupe" le succès des télés prépayées

Par Amira SOLTANE -

Sur les 100 principaux opérateurs de télévision payante dans le monde, suivis par l'Index Mutiscreen d'InformITV, 43 seulement affichent des gains de clients, soit le plus mauvais résultat enregistré à ce jour. Si le continent américain (Amérique du Nord, centrale et du Sud) a perdu un peu plus d'un million de foyers, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique font également état de pertes pour la première fois (-0,31 million). Un bilan contrasté par les gains répertoriés en Asie-Pacifique (+1,22 million).Un marché toujours dominé par les États-Unis (82,72 millions d'abonnés, malgré une perte de 877 000 clients), où le grand gagnant de 2018 est l'opérateur Türk Telekom (+266 000, totalisant 3,53 millions de foyers) et le grand perdant est Canal+ qui a vu 608 000 foyers résilier leurs services après la Coupe du monde de football, retombant à un total 6,93 millions, contre une augmentation de 726 000 un an auparavant. La vidéo omniprésente et l'intelligence artificielle (AI) devraient avoir un impact majeur sur les marchés tant commercial que grand public au cours de l'année 2019, affirment les analystes d'IHS Markit. La tendance croissante de vouloir et de pouvoir consommer des contenus vidéo à tout moment et n'importe où - la fameuse «video everywhere» - a ainsi poussé l'industrie de la télévision,

du divertissement à domicile ou des réseaux sociaux à se transformer considérablement: IHS Markit prédit que les abonnements à la vidéo en ligne provenant de lecteurs de médias traditionnels et over-the-top (OTT) feront plus que doubler entre 2017 et 2022, date à laquelle ils s'approcheront du milliard. Mais, à ces secteurs, devraient s'ajouter des segments comme la sécurité, l'éducation et les soins de santé, qui dépendent également de plus en plus de la technologie vidéo.De son côté, l'AI, déjà présente dans l'électronique grand public, les soins de santé, l'industrie et l'automobile, est promise à un bel avenir. Ainsi, en 2025, dans le seul secteur automobile, plus de 170 millions de systèmes d'intelligence artificielle devraient être mis en oeuvre.IHS Markit n'oublie pas, non plus, d'autres technologies comme la 5G (huit opérateurs de téléphonie mobile sur 10 sont déjà en phase de tests) et l'Internet des Objets, comme grandes références de l'année. Pour la troisième année consécutive, les ventes d'écrans vont être à la hausse en 2018: (+1%), selon un rapport de WitsView. En ce qui concerne les caractéristiques des écrans de télévision, les fabricants ont fait de l'UHD une fonctionnalité standard pour les écrans de grande taille et ont réduit l'écart de prix entre les produits Ultra HD et Full HD ces dernières années, portant le taux de pénétration des modèles UHD - toutes tailles confondues - à 39% en 2018, avec une prévision d'atteindre les 50'' en 2019.Pour ce qui est des modèles de 5044, la proportion est là bien plus importante, puisque le taux de pénétration de l'UHD a atteint en 2018 les 88%, continuant à augmenter cette année pour atteindre, toujours selon les prévisions, les 96%.