Canal+ abandonne le Maghreb et mise sur l'Afrique subsaharienne

Par Amira SOLTANE -

Le groupe français Canal+, de Bolloré, abandonne l'Afrique du Nord et investit dans l'Afrique subsahérienne et plus précisément, l'Afrique francophone. Ainsi, Canal+ Afrique (anciennement Canal Overseas Africa), Canal+ Overseas édite pour le compte de la chaîne Canal+, pour le continent africain, et distribue aussi les offres «Les bouquets Canal+» au Mali, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs en Côte d'Ivoire, que Canal+ vient de lancer sa chaîne A+ Ivoire. La filiale de Vivendi a organisé une cérémonie, à cet effet, dans ses locaux de la Riviera Palmeraie, pour annoncer la nouvelle à la presse. A titre de rappel, la licence pour cette chaîne avait été accordée par les autorités ivoiriennes, en décembre 2016. La chaîne a été conçue pour figurer sur la plateforme TNT de la Côte d'Ivoire, mais sera disponible sur le canal 205 des bouquets de la filiale de Vivendi, en attendant la migration vers la télévision numérique. La chaîne sera donc gratuite, une fois la plateforme TNT achevée. A ce propos, les autorités ivoiriennes espèrent que le premier émetteur soit mis en service, au plus tard au mois de février prochain. Côté contenu, A+ Ivoire mise sur des séries africaines à succès, mais également sur la coproduction de séries locales comme «Ma Grande Famille», le spin-off de la célèbre série «Ma Famille». Parmi les programmes distribués par Canal+ en Afrique, la chaîne 100% Esport, qui est disponible depuis le 15 janvier, au sein de l'offre «Les Bouquets Canal+», à partir de la formule Evasion, sur le canal 113. Un an après sa création, la chaîne ES1 sera disponible, entre autres, dans les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Mauritanie, Niger, République centreafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Togo... La chaîne a été lancée par Bertrand Amar, directeur d'ES1 et du développement audiovisuel du Groupe Webedia. Lancée en janvier 2018, la chaîne ES1 fédère aujourd'hui l'ensemble des acteurs de l'esport français et propose une grille de programmation qui s'articule autour de 4 types de contenus: des magazines sur les genres les plus populaires de l'esport, des sessions de jeux commentées par de grands champions et joueurs français, des retransmissions de compétitions, des documentaires exclusifs ainsi que l'Africa Game Show, la première émission dédiée à l'esport africain. Pour la précision, Canal + mise sur le contenu local et ne diffuse pas le contenu américain ou européen. Seuls les films français sont diffusés sur la zone Afrique. Pour des raisons sociales, Canal+ Afrique ne diffuse pas les programmes pour adultes et encore moins les matchs des ligues de football européennes et même parfois africaines, car les droits sont détenus par d'autres groupes, comme beIN Sports ou Lagardère.