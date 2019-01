La France à l'honneur à l'édition du MIP TV 2019

Par Amira SOLTANE -

Le MIP TV, le plus important marché international consacré au développement et à la distribution des contenus audiovisuels, se tiendra à Cannes du 8 au 11 avril 2019. Le programme complet de conférences et d'événements dédié au pays à l'honneur, sera dévoilé dans les prochaines semaines. En septembre dernier, TV France International, l'organisme en charge de la promotion et de l'exportation des programmes français, a publié, pour 2017, des chiffres impressionnants relatifs au succès des programmesTV français à l'international, totalisant un montant des recettes de 325 millions d'euros, soit la deuxième meilleure performance de ces 20 dernières années. Le succès des exportations françaises dépasse le cadre des seuls pays européens, avec une augmentation notable de la part occupée par les États-Unis et le Canada, en hausse de 16% l'an dernier. Alors que les ventes internationales ont globalement doublé au cours des huit dernières années, le secteur de l'animation française a confirmé sa position de leader, grâce à l'expertise, mondialement reconnue, de ses producteurs. L'animation représentait 37% du total des recettes d'exportation. Entre-temps, le documentaire a enregistré sa deuxième meilleure performance en 10 ans, tandis que les ventes à l'étranger de fictions ont connu une année record avec une augmentation de 28% par rapport à 2016. De plus en plus de séries françaises, tous genres confondus, réussissent à s'exporter et à rencontrer ainsi un franc succès auprès d'un public international. Des séries comme «Le Bureau des Légendes» ou «Jour Polaire» (prix Export TV France International 2018) ouvrent la voie à d'autres séries à succès, comme «Candice Renoir», «Missions» ou «Baron Noir». «Le moment ne pouvait être mieux choisi pour célébrer la créativité et le savoir-faire français, en matière de contenus audiovisuels. Au fil des ans, la production française a pris une part de plus en plus importante sur les marchés internationaux, tous genres confondus: animation, documentaire, différents formats et, bien sûr, fiction. Les créateurs et les producteurs français réussissent à développer de plus en plus de programmes à dimension internationale, sans pour autant sacrifier cette ´´French touch´´ indéfinissable, qui les rend si particuliers pour le reste du monde», déclare Laurine Garaude, directrice de la division télévision de Reed Midem, organisateur du MIP TV. «Nous sommes fiers que le MIP TV puisse jouer son rôle de soutien à l'industrie TV française et promouvoir les programmes français, sur la scène internationale.» La France est l'un des pays les plus représentés au MIP TV, avec 535 sociétés et 1 420 participants en 2018. Parmi les sociétés françaises exposantes ayant déjà confirmé leur participation au MIP TV 2019: Arte France, Cyber Group Studios, Gaumont, Federation Entertainment, FranceTV distribution, M6 Metropole Television, Millimages, Newen Distribution, Groupe Canal+, TF1 Studio, Wild Bunch, About Premium Content, Xilam Animation, Banijay, Mediawan, Orange, Eurodata TV Worldwide, Lagardère Studios, PGS Entertainment, Superights, Thema, Futurikon, Mediatoon, ZED....