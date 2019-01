La journaliste koweïtienne qui a insulté Miss Algérie connaît Israël

Par Amira SOLTANE -

Décidément, les journalistes koweïtiennes offrent une image piteuse du Monde arabe. Après l'épisode de Miss Algérie 2019 Khadidja Benhamou, l'insolente journaliste Fajer Alsaeed de la chaîne koweïtienne, a appelé à la normalisation des relations avec l'Etat d'Israël. Elle a fait mardi dernier une rare apparition à la télévision israélienne. «L'idée d'une normalisation ne m'est pas venue soudainement», a déclaré Fajer Alsaeed, 52 ans, dans une interview depuis le Koweït accordée à Kan.

Mme Alsaeed, appelait à l'établissement des relations commerciales entre Israël et les pays arabes dans des tweets postés en arabe et en hébreu à l'occasion du Nouvel An, confiant son opinion sur l'Etat hébreu qui aurait évolué après l'assassinat de Yitzhak Rabin. L'insolente journaliste a notamment déclaré «J'ai reçu des menaces à cause de ce que j'ai dit à propos d'Israël. Je suis habituée à recevoir des menaces pour mes opinions, et ce n'est pas une nouveauté pour moi,», a-t-elle souligné, estimant que le moment était propice à ce que la paix avec Israël soit davantage acceptée (dans le Monde arabe)». Une position politique très controversée.

En 2010, les bureaux de Scope TV ont été détruits par une foule en colère après que son émission satirique eut ridiculisé la famille dirigeante du Koweït et ses leaders religieux. Le Koweït entretient une relation hostile avec Israël.

Contrairement à d'autres pays du Golfe, les Israéliens ne sont pas autorisés à entrer au Koweït et les étrangers munis d'un tampon israélien sur leur passeport peuvent être refoulés. Lors d'une réunion de l'Assemblée de l'Union interparlementaire en 2017, le président du Parlement koweïtien, Marzouq Al Ghanim, avait qualifié la délégation israélienne d'«occupants et de meurtriers d'enfants». Israël tente vainement de déployer beaucoup d'efforts ces dernières années pour améliorer ses relations avec les pays arabes et musulmans, notamment le Tchad, Oman, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

En octobre dernier, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a effectué une visite inattendue dans le Sultanat d'Oman, tandis que les ministres israéliens ont récemment fait escale dans d'autres pays du Golfe. Dans le Monde arabe, seuls deux pays ont établi des relations avec l'Etat hébreu: l'Egypte et la Jordanie.

La sortie médiatique koweïtienne se veut comme un bal d'essai de l'opinion koweïtienne pour préparer l'opinion à une meilleure appréciation de l'Etat hébreu. Mais ces pays arabes ne se rendent pas compte de la gravité de ces relations sur le Monde arabe et notamment sur le plan historique et religieux.