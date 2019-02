Le Maroc régule son audiovisuel et améliore son cadre cinématographique

Par Amira SOLTANE -

Le Maroc a une nouvelle loi audiovisuelle. La Commission de l'enseignement au sein de la première chambre marocaine a bouclé l'étape d'amendement du projet de loi 16-18 relatif à l'audiovisuel. Le projet, finalisé en mars 2018, vise à introduire les tarifs relatifs au distributeur-prestataire technique, au multiplex et au multiplexage, et permettra de tirer profit des possibilités offertes par l'Union internationale des télécommunications (IUT) aux services nationaux-notamment de sûreté- d'exploiter la bande de fréquences. Le projet de loi vise également à réintroduire les attributions de l'Anrt relatives à l'attribution des fréquences radioélectriques dédiées à la communication audiovisuelle. Cette démarche intervient au moment de la restructuration du cinéma marocain. Selon un communiqué du ministère marocain de la Communication, le texte vise à créer une véritable industrie cinématographique répondant aux aspirations de tous les acteurs du secteur et à consolider les principes de la bonne gouvernance, de l'égalité des chances, de la compétitivité, du pluralisme et de l'ouverture sur les cultures, de manière à promouvoir le secteur cinématographique pour en faire un levier de développement. Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la Constitution, tend à doter le CCM d'un cadre juridique avancé répondant aux besoins de cet établissement cinématographique, sur la base de la bonne gouvernance, l'efficacité et les résultats tangibles. Parmi les objectifs escomptés,figurent la réorganisation du CCM, la définition de ses fonctions et de ses organes d'administration et de gestion,et le renforcement des rôles qui lui sont assignés, ainsi que la mise en place de nouvelles dispositions qui définissent les modalités d'octroi des autorisations pour le tournage de films ou de toute production audiovisuelle. Ce projet de loi adopté par la Chambre des représentants,à la majorité, vise, en outre, à renforcer le rôle du CCM,en vue d'adopter toutes les initiatives visant à contribuer au financement et au développement de l'industrie cinématographique marocaine. Il s'agit, également, de doter cet établissement de nouvelles missions,en vue de promouvoir sa rentabilité et de redonner un élan à l'organisation et au professionnalisme pour accompagner le développement technologique que connaît le secteur,à l'échelle internationale, de manière à favoriser l'émergence d'une industrie cinématographique et audiovisuelle nationale à même de faire face aux défis sur le plan international et de renforcer l'identité culturelle du Maroc.