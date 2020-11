Le vernissage de cette exposition photographique en clin d'oeil à l'écrivain mexicain Octavio Paz se tiendra ce jeudi, 5 novembre, de 16h à 18h. Le titre de l'expo s'inspire de la célèbre phrase de l'écrivain Mexicain Octavio Paz, «Le labyrinthe de la solitude». Cette exposition fait partie de la collection «Une Solitude bleue» réalisée par l'artiste Leïla Bakouche.

Cet événement est organisé en hommage au prix Nobel de littérature décerné à l'écrivain Mexicain Octavio Paz en 1990. Organisé par l'ambassade du Mexique en Algérie, en partenariat avec le Centre culturel universitaire d'Alger, en célébration du 30e anniversaire du prix Nobel de littérature, décerné à l'artiste mexicain Octavio Paz.

L'exposition «Une Solitude bleue» de Leïla Bakouche est une traduction photographique du livre «Le labyrinthe de la solitude», une expression visuelle sur la parole de la solitude, la réflexion et la place de l'homme dans la société. L'événement se tient actuellement au Centre culturel universitaire d'Alger (CCU Ressources humaines 4 rue Aïssaoui, à côté de la mosquée Rahma, Alger) jusqu'au 10 novembre 2020 en accès libre et gratuit, de 8h30 à 16h, dans le respect des mesures sanitaires avec distanciation, masques et gel hydro-alcoolique à disposition.

Le vernissage suivi d'une présentation de l'expo auront lieu ce jeudi 5 novembre- de 16h à 18h - en présence de l'artiste.

À noter que l'artiste Leïla Bakouche est née à Alger en 1992. Naturellement, elle a été attirée par les arts médiatiques numériques. Après avoir obtenu son diplôme, Leïla s'est immergée encore plus dans ses pratiques graphiques et photographiques, qui impliquent la découverte et la curiosité des espaces et des personnes.

Les images prises par Leïla, lors de ses promenades dans la ville ne sont qu'une partie de l'histoire. Elle utilise la pratique du storytelling pour permettre aux sentiments, une collaboration entre l'artiste et les peuples. Elle enseigne au Centre culturel universitaire «CCU» à Alger pour aider les étudiants à maintenir le même enthousiasme qu'elle a pour la photographie, elle a été invitée à partager ses inspirations en tant que conférencière lors du Wikistage Annaba en 2016 et bien d'autres. Leïla a présenté son premier travail international avec «Seedjerba» Biennale Internationale de Media Art.

Leila vit et travaille en tant que digital media artiste à Alger. Pour assister à l'expo et au vernissage à noter que l'accueil se fera en tenant compte des conditions sanitaires. Le port du masque est obligatoire.