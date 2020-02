L’Opéra d’Alger vous propose un rendez-vous à la fois festif et spirituel, avec les musiques féminines de la région de la Saoura «Lemma Béchar », le vendredi 21 février à 19h30.

Avec des voix présentes et étoffées, l’ensemble «Lemma de Béchar» interprétera, entre autres pièces rendues dans les genres, ferda, gnaoui, tindi et hadra aux cadences ternaires et composées, «à Sidi Moulana», «Slat Lefdjer», «Nebki aâla Dnoubi», «Zine Elem’ma», «Dikr Errassoul fi lsani mahlaha», «A Khali idha twahacht’ni», «A houwa djana lahbib», «A baba legnaoui hada houwa», «Ghir wahdou nardjah» et «Lemti» de Souad Asla.

Les billets seront mis en vente au guichet de l’opéra à partir du 16 février de 10h à 17h. le prix est fixé à 1 000 DA.