Il y a 100 ans naissait l’un des plus grands réalisateurs du XXe siècle Federico Fellini. Le cinéaste – né en 1920, donc – a marqué à tout jamais les imaginaires et fantasmes cinématographiques de plusieurs générations. La Strada (1954), Huit et demi (1963), ou encore Le Casanova de Fellini (1976) font partie des chefs-d’œuvre de ce géant du cinéma néoréaliste italien. Mais c’est La Dolce Vita (1960) et sa fameuse scène avec Anita Ekberg dans la fontaine de Trevi qui permettent d’immortaliser le style fellinien, en le récompensant entre autres d’une Palme d’or cannoise. Fasciné par la scénographie et les personnages de la commedia dell’arte, l’homme qui dirigea maintes fois Marcello Mastroianni et Nino Rota, soigna chaque séquence pour tendre vers un univers mi-réel mi-fantasmagorique. Mais son double cinématographique fut sans conteste Marcello, qui tournera dans six de ses films après La Dolce Vita. L’autre visage connu du cinéma fellinien est celui de Giulia Masina, son alter ego artistique et épouse. A cette occasion, la Cinémathèque algérienne organise depuis samedi et jusqu’au 15 février le cycle des films du grand réalisateur italien: La Dolce Vita, La Strada, Huit et demi et Rome ville ouverte

Au programme :

Dimanche 9 février 2020

13h00: La Dolce Vita de Fellini (1960) 180mn

16h00: La Strada de Fellini (1954) 101 mn

Lundi 10 février 2020

13h00: La Strada de Fellini (1954) 101 mn

15h00: Huit et demi de Fellini (1962) 138 mn

Mardi 11 février 2020

13h00: Huit et demi de Fellini (1962) 138 mn

16h00: La Strada de Fellini (1954) 101 mn

Mercredi 12 février 2020

13h00: La Dolce Vita de Fellini (1960) 180mn

16h00: Rome, ville ouverte de Fellini (1946) 105 mn

Jeudi 13 février 2020

13h00: Rome, ville ouverte de Fellini (1946) 105 mn

15h00: La Strada de Fellini (1954) 101 mn