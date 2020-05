Le centenaire de la naissance de l'un des piliers de la littérature algérienne en particulier et francophone de manière générale, Mohammed Dib, sera l'occasion de revisiter l'oeuvre colossale du grand romancier, à travers de nombreuses initiatives. Parmi les activités visant à marquer le centenaire de la naissance de l'auteur de la Grande maison, de l'Incendie et du Métier à tisser, on peut citer d'abord le Colloque international qui est prévu au château de Cerisy la Salle, en Normandie, en France. Cette manifestation scientifique est programmée du 29 août au 5 septembre prochains. Bien entendu, la tenue de cette grandiose rencontre littéraire est conditionnée par l'évolution de la situation sanitaire dans le monde entier, car de brillants chercheurs des quatre coins du monde y sont conviés pour analyser et parler de l'oeuvre de Mohammed Dib. Nous avons appris que cette rencontre littéraire sera de grande envergure et à la hauteur de la stature universelle de l'écrivain Mohammed Dib. Dans le même sillage et toujours dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de Mohammed Dib, né le 21 juillet à Tlemcen, la prestigieuse revue Europe compte éditer un numéro spécial dédié à notre immense romancier, nouvelliste et dramaturge. Il s'agit d'une revue où le lecteur pourra consulter des études de très haute facture, des témoignages et des textes inédits, ainsi que le portrait de Mohammed Dib dans un dossier dédié à ce dernier. «Il s'agit du portrait d'un écrivain dont l'élévation d'esprit n'a d'égale que l'inventivité verbale», lit-on dans la présentation de cette revue. La revue littéraire Europe, dédiée à Mohammed Dib, sera disponible dans quelques jours (en juin 2020), c'est-à-dire avant un peu plus d'un mois de l'anniversaire de la naissance de Mohammed Dib. La revue a été coordonnée par Hervé Sanson et Guy Dugas. Les rédacteurs de la revue Europe rappellent que Mohammed Dib aura composé, en plus d'un demi-siècle d'écriture, une oeuvre d'une étonnante diversité et d'une richesse rare. Il s'agit, indique-t-on, d'une oeuvre-constellation ouverte au monde entier-de son Tlemcen natal à la Californie et à l'Europe du Nord- et à l'humanité sous toutes ses formes, aussi bien dans ses aspirations les plus nobles que dans ses penchants les plus inquiétants. «S'il s'agissait de trouver au sein d'une telle profusion un principe d'unité, il résiderait peut-être, comme le suggère ici-même Abdellatif Laâbi, en ceci que Dib a inventé une langue qui n'appartient qu'à lui, une oeuvre d'art en soi. Mais ce grand artisan de la langue, cet artiste admirable, est aussi un auteur qu'habite un questionnement éthique, et qui n'a cessé d'affirmer la responsabilité de l'écrivain», ajoutent les rédacteurs de la revue Europe qui rendent ainsi un vibrant hommage au romancier algérien. Ces derniers rappellent aussi, concernant l'oeuvre de Mohammed Dib, qu'il écrive sur l'amour ou sur l'enfance, ou qu'il s'interroge sur les rapports entre tradition et modernité, c'est toujours avec le souci de poser les problèmes de manière à laisser le lecteur libre de se forger sa propre conviction. Ainsi, un siècle après la naissance de son auteur, l'oeuvre de Mohammed Dib (1920-2003) ne cesse «de nous surprendre et de nous émerveiller».

«Celui qui, pendant la guerre d'indépendance, se fit le chantre, dans sa trilogie romanesque constituée par La Grande Maison, L'Incendie et Le Métier à tisser, d'une Algérie profonde, miséreuse et souffrante, fut aussi de ceux qui donnèrent à la littérature algérienne cette dimension universelle qui la caractérisa très tôt. Romancier, nouvelliste, conteur, auteur dramatique, essayiste, poète avant tout et toujours», conclut l'équipe de la revue Europe.