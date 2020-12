David Prowse, qui incarnait l'iconique méchant de Star Wars Dark Vador dans la trilogie originale, est décédé ce samedi à l'âge de 85 ans, des suites d'une maladie.

Un décès auquel les stars de la saga n'ont pas tardé à réagir. C'est, notamment le cas de Mark Hamill, qui incarnait Luke Skywalker, qui a rendu hommage à son défunt camarade sur Twitter. «Si triste d'apprendre le décès de David Prowse. C'était un homme doux, et bien plus que Dark Vador. Acteur-mari-père de famille-membre de l'Odre de l'Empire britannique-trois fois Champion du monde de lever de poids. Il aimait ses fans autant qu'eux l'aimaient», a posté l'acteur. George Lucas, quant à lui, a écrit sur StarWars.com que le comédien avait «donné une réalité physique à Dark Vador. Il l'a fait jailli des pages et lui a donné une présence à l'écran, avec son imposante stature et une performance qui égalait l'intensité de son personnage. David était prêt à tout et a contribué au succès de ce qui est devenu une figure mémorable et tragique. Qu'il repose en paix».

Les responsables de la fondation Peter Mayhew, qui incarnait Chewbacca, ont quant à eux posté une photo des deux acteurs en compagnie de Kenny Baker, qui jouait le rôle de R2D2. «RIP Dave Prowse.

J'espère que vous êtes là-haut en train de partager une pinte et une histoire avec les garçons», ont-ils écrit. Kenny Baker et Peter Mayhew sont tous deux décédés, respectivement en 2016 et 2019.