La villa Abdeltif abrite à partir de samedi dernier et jusqu'au 4 février prochain une exposition des oeu- vres des artistes plasticiennes lauréates du Prix du président de la République des jeunes créateurs Ali-Maâchi (session 2020).

Les visiteurs de cette exposition, organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), peuvent découvrir les oeuvres des trois lauréates (Nour El Houda Choutla, Chadia Derbal et Abla Ben Chaiba) du Prix du président de la République Ali-Maâchi (catégorie des arts plastiques) et apprécier, à travers elles, la beauté et l'authenticité de leurs villes respectives et leur diversité culturelle.

Les créatrices montrent, dans leurs oeuvres, des aspects de la vie quotidienne et les spécificités patrimoniales et artistiques de chaque région avec une dimension humaine.

Les thématiques de certaines toiles traversent les frontières pour rendre compte des rêves et des souffrances des Africains confrontés aux guerres et à la famine. Devant les tableaux de Nour El Houda Choutla, jeune autodidacte de Bousaâda, le visiteur se rend tout de suite compte du sens artistique aigu de cette plasticienne prolifique dont la première participation à une exposition remonte à 2008. Une exposition locale dont elle remporta le 1er Prix, ce qui l'encouragea à persévérer dans cette voie. À l'atelier d'Etienne Dinet, à Bousaâda, Nour El Houda Choutla côtoya des artistes plasticiens locaux dont elle a beaucoup appris. Dans les toiles exposées à la villa Abdeltif, l'artiste capte des moments de vie des habitants de la région. Les tenues traditionnelles, l'artisanat, l'architecture et l'environnement caractéristiques de la région y sont illustrés.

Le visiteur pourra également admirer un tableau en l'honneur de la femme africaine, pour lequel elle remporta le 1er Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi. Nour El Houda a pris part à plusieurs expositions en Algérie et également en Egypte, Jordanie, France et Allemagne. Les murs d'une autre galerie ont été décorés des toiles de la 2e lauréate, Chadia Derbal, enfant de Tébessa et universitaire mathématicienne. Elle y exprime les soucis et maux des enfants, cette catégorie vulnérable de la société. L'artiste talentueuse et raffinée a pu concrétiser dans des oeuvres de peinture d'huile, la souffrance des refuges. Sa plume a pu transmettre fidèlement ces situations dramatiques, à travers la toile, lauréate du 2e Prix. Les talents de l'artiste ont émergé depuis l'enfance, a-t-elle indiqué. Ses oeuvres se sont diversifiées, de même que les outils qu'elle utilise, entre autres, le crayon et le verre. L'artiste a réussi à présenter des toiles très expressives et chargées en sentiments, comme dans la toile «Cauchemars de la guerre», dans laquelle, elle représente des instants émouvants d'enfants sous bombardement et qui a décroché le 2e Prix du concours. La 3e artiste, Abla Benchaiba de Batna, expose une collection de toiles réalisées à la classique. Une collection dominée par le genre portrait dans lequel elle a dessiné des personnalités connues, comme l'Emir Abdelkader et d'autre gens, comme celui d'«un cireur de chaussures à Alger pendant l'ère coloniale et qui a décroché le 3e Prix. Issue d'une famille d'artistes de Batna, Abla Benchaïb qui est étudiante à l'Ecole des beaux-arts d‘Alger, spécialité céramique, possède à son actif, plusieurs prix pour des oeuvres distinguées, dont le 3e Prix au concours graphique en 2018.