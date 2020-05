Galeries d'art, artistes et associations activant dans le domaine des arts plastiques ont opéré progressivement une conversion vers des espaces d'exposition virtuels sur les réseaux sociaux, proposant au public une exposition à domicile continuellement enrichie. Depuis la fermeture des espaces culturels et l'application du confinement total ou partiel dans toutes les villes du pays par mesure de prévention contre la propagation du coronavirus, ces professionnels des arts plastiques ont investi les réseaux sociaux pour prolonger l'activité culturelle à domicile. La galerie d'art «Le paon» propose sur sa page Facebook des oeuvres d'artistes ayant récemment exposé dans cet espace en publiant chaque jour une série de toiles d'un plasticien avec une brève présentation de ce dernier. Des photographies de Amel Dekkar, des oeuvres contemporaines de Mizo où se croisent peinture et photographie, des miniatures de Djazia Cherrih, des peintures impressionnistes de la Souika de Constantine signées Nadjiba Nafa, ou encore des signes et symboles de Karim Sergoua sont à portée de clic en plus d'un hommage au photographe Firaz Zaghès et au plasticien M'hamed Saci disparus récemment. Cette galerie qui souhaite apporter «une touche artistique à domicile en ces temps difficiles» diffuse également des messages de sensibilisation pour rappeler les mesures de prévention contre la propagation de ce virus. Spécialisée dans l'art contemporain, la galerie «Seen Art Gallery» propose quant à elle une version virtuelle de sa dernière exposition, une rétrospective des oeuvres du peintre Ali-Khodja Ali intitulée «Jardin mystique». Organisée en mars dernier pour commémorer les 10 ans de la disparition de l'artiste, cette exposition rassemble une trentaine de toiles, dessins et objets personnels de Ali-Khodja Ali disparu en 2010. Avec le souci de faire connaître des artistes-peintres algériens et leurs travaux, des collectifs d'artistes comme «L'Union des artistes-peintres algériens ont également pris l'initiative de publier des travaux sur leurs pages des réseaux sociaux avec l'accord des artistes. La page «Art and culture in Algeria», animée par une association culturelle, diffuse chaque jour une présentation et des toiles d'un artiste dont Imène Belhadj Mostepha, Sabrina Touahri, Rachid Talbi, Omar Khither, Yacine Semri ou encore Djamel Temtam. Cette page se veut également un relai pour d'autres activités culturelles virtuelles comme la diffusion de pièces de théâtre ou des oeuvres littéraires. Quelques plasticiens professionnels ont profité de cette tribune interactive pour publier leurs oeuvres et des vidéos d'initiation à la peinture ou montrant l'évolution d'une création.