Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a l'honneur de vous faire part de la programmation du mois de Novembre 2020 des «Assemblées virtuelles» (Al-Majaliss al-Iftiradhiya) du Théâtre national algérien, que coordonne et anime le journaliste et écrivain Abderrazak Boukkeba. Ces «Assemblées virtuelles» sont des rencontres hebdomadaires, qui se tiennent le samedi et s'organisent en deux phases: à 11h pour une lecture d'un texte théâtral, à 21h pour une lecture critique du texte présenté dans la matinée. Elles mettent en valeur et au-devant de la scène le texte théâtral, sur trois plans: écriture, recherche, critique.

Programme du mois de novembre 2020

Samedi 7 novembre:

· Lecture du texte Al-Khandaq de Mohamed El-Kamel Ben Zid;· Lecture critique par le docteur Mina Merrah.

Samedi 14 novembre:

· Lecture du texte Hanine de Hocine Mokhtar;

· Lecture critique par le docteur Bachir Ben Salem.

Samedi 21 novembre:

· Lecture du texte Wafat ar-Rafiqa al-Mayita de Adlane Bekhouche;

· Lecture critique par Ali Abdoune.

Samedi 28 novembre:

· Lecture du texte Baraghit de Walid Abdelahi

· Lecture critique par Fawzi Ben Brahim.

En outre, dans le cadre des «Assemblées virtuelles» du Théâtre national algérien, un appel à textes destiné aux autrices et auteurs, qui

souhaitent lire leurs textes

de théâtre dans ces

«Assemblées», a été lancé, il y a quelques jours. Un comité de lecture procédera à une sélection selon des critères esthétiques et programmera leurs autrices/auteurs.

Les propositions sont à envoyer à: [email protected]