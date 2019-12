à l’occasion des vacances d’hiver, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger organise des auditions de conservatoire, qui seront présentées par les élèves du conservatoire Amar Ezzahi et le centre des activités culturelles Abane-Ramdane. Plusieurs activités culturelles et artistiques seront à l’honneur : spectacle andalou, spectacle chaâbi, instruments classiques (guitare, violon, piano), présentation d’une pièce théâtrale, ainsi qu’un atelier de dessin. Après avoir été entamées ce samedi, les auditions se poursuivront le mardi 31 décembre 2019 de 13h00 à 17h00 au niveau du centre des activités culturelles Abane-Ramdane.