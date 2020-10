C'est une initiative inédite et très louable qui a été prise par les éditions Barzakh depuis quelques jours en faveur des lecteurs de tous les bords. Aucun éditeur n'a pensé faire ce geste envers ses lecteurs, surtout avec autant de générosité auparavant, il faut le reconnaître. Nous avons certes, vu des offres promotionnelles dans la vente des livres (pouvant aller à 15%), notamment durant les deux à trois dernières journées de chaque édition du Salon international du livre d'Alger (Sila), mais de là à organiser carrément une braderie offrant plus de 50% de réduction aux lecteurs intéressés, il s'agit bien là d'un événement inédit dans les annales de l'édition algérienne. Cette action, dont le but principal consiste à encourager la lecture à travers l'achat de livres, a plusieurs autres mérites, au-delà de la réduction du prix de vente de plus de cinquante pour cent. Il y a d'abord le fait que les lecteurs de plusieurs régions du pays pourront en profiter car cette offre ne se limite pas à la capitale. Elle s'étale sur plusieurs villes du pays. En plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la même offre ne concerne guère des livres d'auteurs inconnus et d'ouvrages qui n'intéresseraient presque personne. Loin s'en faut.

Une aubaine pour les lecteurs

Lors de notre virée avant-hier à la librairie «Cheikh Multi-Livres», située, au coeur de la ville de Tizi Ouzou, nous avons pu constater de visu en quoi consiste la braderie organisée par les éditions Barzakh, la librairie en question faisant partie de la liste des points de vente choisis par Barzakh pour l'abriter. Quelle fut grande notre surprise de découvrir un catalogue des plus attrayants de livres au niveau de l'espace dédié à cette offre exceptionnelle. Certains livres sont tout simplement des chefs-d'oeuvre de la littérature, d'autres des essais écrits par des auteurs dont la rigueur intellectuelle et la renommée sont avérées. Parmi les oeuvres exposées à la vente à des prix qui défient toute concurrence, on peut citer deux livres de l'immense Assia Djebar, membre de l'Académie française et écrivaine mondialement connue et reconnue. Il s'agit du roman «Les nuits de Strasbourg» et du recueil de nouvelles «Oran, langue morte». Ce rayon tout particulier des éditions Barzakh à la librairie «Cheikh Multi-livres» de Tizi Ouzou offre également aux lecteurs une oeuvre du monumental Mohammed Dib à un prix réduit de plus de la moitié. Il s'agit du recueil de nouvelles: «Au café, le Talisman». Ce n'est pas tout puisqu'on y trouve aussi l'un des meilleurs romans écrits par un écrivain algérien proposé à un prix qui ne peut en aucun constituer un écueil pour son achat. C'est «Le chien d'Ulysse» de Salim Bachi. Ce roman, édité d'abord par Gallimard en France en 2001, a été réédité par la maison d'édition Barzakh d'Alger qui ne cesse de fournir des efforts afin de mettre à la disposition du lectorat algérien les meilleurs romans qui sont édités ailleurs et avec des prix raisonnables. «Le chien d'Ulysse», il n'est pas inutile de le rappeler, à failli obtenir le prix Goncourt à sa sortie. Il a, en revanche, reçu plusieurs autres prix littéraires prestigieux comme le prix Goncourt du Premier roman ainsi que le Prix littéraire de la vocation. Pour rester dans les romans ayant reçu des prix prestigieux, le même stand concerné par la braderie des éditions Barzakh met en vente le roman «Boussole» de Mathias Enard ayant obtenu le prix Goncourt en 2015 à un prix, également, défiant toute concurrence. On y trouve en outre le roman de Mohamed Sari «Aizer» ainsi que bien d'autres dont un roman de l'écrivain arabophone Samir Kacimi ou encore un autre de Amin Zaoui. Au volet des essais, le lecteur a l'embarras du choix avec, notamment «Algérie-Kabylie» de Hugh Roberts, «Jugurtha, un berbère contre Rome», «La conquête de la citoyenneté», «De la violence en Algérie» de Abderrahmane Moussaoui, etc. Il faut rappeler enfin que l'offre de la maison d'édition Barzakh se poursuivra jusqu'au 31 octobre. Les lecteurs intéressés peuvent se rendre aussi aux librairies L'arbre à dire, Kalimat, La librairie générale (Alger), la librairie Mauguin (Blida), l'association Bel Horizon et le Petit lecteur d'Oran, le centre El Amel (Mascara) et Book Zone à Constantine.