Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie, de nouvelles mesures de confinement ont été annoncées hier, et elles touchent entre autres le secteur culturel. Applicables depuis le 17 novembre 2020 et ce, pour une durée de 15 jours renouvelables, ces nouvelles mesures réaffirment la fermeture des « lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs ainsi que les plages ». Les maisons de jeunes ainsi que les centres culturels sont également concernés. Les musées n’ont pour leur part pas été cités. Les cafés et restaurants ont pour obligation de fermer à 15h et il leur est demandé de privilégier la vente à emporter. Ces mesures concernent 32 wilayas du pays où le couvre-feu dure de 5h du matin à 20h. Parmi ces wilayas, citons Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Adrar, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, Tipasa ou encore Aïn Témouchent.