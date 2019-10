L’ultime journée du 12e Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda) a connu une forte affluence du public.

Ponctuée par des défilés cosplay, de jeux vidéo numériques, d’expositions de bandes dessinées et autre ateliers de dessins et de coloriages, la clôture a été marquée par l’attribution des prix aux différents lauréats. A ce titre, le Prix du meilleur cosplay est revenu à Belhadj Mustapha Imane, alors que celui du meilleur costume a été décerné à Amniche Samah.

Par ailleurs, le jeune bédéiste Saihia Ahmed d’Oran a décroché le Prix de la meilleure bande dessinée pour son album Manga «Atakor».

Cette dernière journée a été marquée, en outre, par des séances de ventes-dédicaces, notamment de l’Italien Verginio Vona qui a dédicacé son album «Fenice, Alger, les ombres du temps», paru aux éditions Dalimen et l’illustrateur Salah Eddine Chelli qui a signé son dernier opus «Twins Legacy», paru aux éditions Z-Link. Placée sous le signe «Les super-héros à Alger», l’édition 2019 a accueilli plus de 90 artistes, venus de 15 pays, dont les Etats-Unis d’Amérique, invité d’honneur, représentés par 15 dessinateurs-bédéistes.