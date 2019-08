Personne ne remettra en cause l’importance du don et son utilité, surtout lorsqu’on sait que l’artiste aurait perçu un cachet (chanteurs accompagnateurs compris) 700.000 euros dont 200.000 euros seraient partis dans sa poche. En gros mieux que ce qu’il réclamait au départ c’est-à-dire 100.000 euros, alors que les responsables de l’Onda, selon quelques indiscrétions, n’étaient pas prêts à s’éloigner de la barre des 60.000 euros. Toutefois, l’on aurait pu le féliciter si son concert se serait passé dans le meilleur des mondes. Mais voilà cela a engendré cinq morts et de nombreux blessés. Bien entendu l’artiste n’est pas incriminé en personne, mais bien la boîte organisatrice qui n’a pas évalué les risques dus à l’exigüité du stade du 20-Août sachant que 30.000 tickets ont été vendus pour une capacité d’accueil de 1000 personnes.

Mais alors, se demande-t-on pourquoi Soolking s’est empressé d’effacer ses vidéos où il dit coorganiser le concert, parle du choix du stade du 20-Août et rassure les familles pour la sécurité ? Aucune trace de ses vidéos pourtant largement diffusées sur son compte officiel aujourd’hui. Tout s’est volatilisé.

Des vidéos effacées

Aussi, Soolking qui nous avait habitués durant la promo de ce concert à de nombreuses vidéos et autres story sur son compte Instagram, a préféré après ce fâcheux drame faire appel à une boîte de communication pour faire part de ses condoléances aux parents des victimes tout en nous assurant ne pas avoir été au courant de ce qui s’était passé avant le début du concert. Autrement dit, les bousculades qui ont engendré ces morts, en raison de la fermeture inexpliquée par les policiers des portes du stade du 20-Août. Une sortie bien timide pour le coup. Autre question que l’on voudrait bien élucider : est-ce l’Onda qui refusait que la presse rencontre l’artiste ou bien ce dernier qui a choisi de boycotter les médias sauf la télé étatique, l’Entv qui était chargée de diffuser son concert en direct ? Si l’artiste se plaisait à multiplier les concerts chez nos voisins que ce soit marocains ou tunisiens pourquoi ne l’a-t-il pas fait en Algérie ?. D’ailleurs, pourquoi avoir recruté (sa boîte de production ou l’Onda ?) tous ces agents de sécurité avec chiens disposés tout autour de l’arrière-scène et les barrières et interdire à la presse d’y entrer?

Fianso, l’enfant terrible du 93

Pourquoi la boîte de production, à sa tête Fianso, le manager de Soolking, a-t-elle imposé le silence à Soolking ? Car disons –le tout de suite, c’est bien ce dernier qui tire les ficelles depuis le début et qui semble avoir le contrôle sur tout comme il le fait lorsqu’il organise ses mégaconcerts en compagnie de ses amis rappeurs en France. L’Onda a-t-elle cédé aux conditions de Fianso ? Qui a fait quoi durant ce concert et qui est surtout le responsable numéro un de ce grabuge ? D’aucuns d’ailleurs affirment que cette boîte écran et privée qui assurait la sécurité des artistes n’a pas de registre du commerce, d’autres journalistes soutiennent qu’elle appartient à un général dont la boîte sise à Dély Brahim avait l’habitude de sévir sous le règne de Bentorki à la tête de l’Onci. Et c’est durant les festivals de Timgad et de Djemila que ces agents de sécurité auraient le plus fait de mal allant jusqu’à maltraiter et malmener les journalistes.

Haro sur les journalistes

Jusqu’à quand continuera-t-on à se comporter de la sorte vis-à-vis des médias ? L’Onda qui s’est empressé de nous demander de lui envoyer un ordre de mission après nos coups de téléphone et demandes d’interview de Soolking n’a jamais cherché après nous, avant ! L’Onda aurait-elle voulu, elle, la première écarter Soolking des journalistes ? De l’avis de l’attachée de com de cet Office national des droits d’auteurs, les journalistes sont virulents et trop critiques pour les laisser s’approcher de l’artiste, du moins ce qu’elle nous a fait sous-entendre. Alors que l’artiste Soolking et son staf auraient voulu se produire au stade du 5-Juillet, tandis que les autorités publiques ont refusé, un responsable dans l’événementiel privé, aurait, lui, (dans un statut rendu public sur facebook) avoué avoir rencontré un des cadres de l’Onda. Ce dernier lui aurait affirmé avoir fait le bon choix quant à l’emplacement du stade du 20-Août malgré tous les dangers visibles qu’ils n’étaient pas censé ignorer. Qui a raison qui a tort ? Pour information, la direction de l’OCO 5-Juillet a refusé d’accueillir le gala en raison des risques de détérioration de la pelouse dont le rétablissement a coûté des sommes importantes. De leur côté, des internautes avaient prévenu Soolking des risques de débordements au stade du 20-Août, alors que ce dernier tentait de les tranquilliser dans ses vidéos d’où le fait que beaucoup considèrent aujourd’hui que ce dernier est aussi impliqué dans ce qui s’est passé, ne serait-ce que par une sorte de responsabilité morale. Beaucoup de zones d’ombre entourent cet événement. Même si le Premier ministre a fait limoger le premier responsable de l’Onda ainsi que le directeur général de la Dgsn sans parler de la démission de la ministre de la Culture, reste que l’enquête à peine ouverte, n’a pas encore révélé tous les dessous de cette affaire... Une chose est sûre. La part de responsabilité du grand gâchis est partagée par tous !

En solidarité avec Sami Bencheikh, sit-in devant l’Onda

Coup de théâtre ! Hier matin, un rassemblent d’artistes algériens s’est tenu devant le siège de l’Onda, rue Didouche-Mourad et ce, en solidarité avec le directeur de l’Onda Sami Bencheikh, limogé. Parmi ces artistes ou pseudos artistes, on pouvait reconnaître quelques chanteurs de variétés algériennes, mais aussi des comédiens. On citera notamment la chanteuse Narjess, Cheb Toufik et deux acteurs du célèbre feuilleton Chafika, entre autres. «Du social !» peste un observateur. «Une honte pour la profession et le métier d’artiste !» font remarquer les internautes sur les réseaux sociaux… D’autres encore se disent être sous le choc...