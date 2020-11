Ce cru 2020 des American Music Awards fut excellent pour Taylor Swift et The Weeknd! Les deux stars ont en effet remporté pas moins de trois récompenses chacune, et pas des moindres. The Weeknd a reçu le Prix du meilleur album soul/R & B pour After Hours, de la meilleure chanson soul/R & B pour Heartless, et de meilleur artiste masculin soul/R & B. Taylor Swift, quant à elle, s'est illustrée dans les catégories artiste de l'année, artiste féminine de l'année (pop/rock) et clip de l'année pour Cardigan. La musicienne n'était pas présente à la cérémonie, qui se tenait à Los Angeles, mais elle a accepté ses trophées en vidéo, comme le relaye Billboard.

L'interprète de Shake It Off ne pouvait pas être là, car elle était occupée à réenregistrer ses six premiers albums, dont les masters ont été rachetés par son ennemi juré Scooter Braun et revendus depuis à un fonds d'investissement. Parmi les autres stars récompensées, on peut citer BTS.

La sensation K-Pop a été nommée meilleur duo ou groupe pop/rock pour la deuxième année consécutive. Ce sont d'ailleurs, eux, qui ont clôturé la soirée, se produisant depuis la Corée du Sud, où ils résident.

La soirée était présentée par Taraji P. Henson et de nombreuses stars se sont produites, dont Katy Perry, Megan Thee Stallion, Justin Bieber et Shawn Mendes, ou encore Jennifer Lopez et Maluma.