La troisième journée du Salon international du livre d’Alger a été caractérisée par l’entrée sur scène de nombreux écrivains célèbres et ayant pignon sur rue à l’instar du grand romancier Waciny Laredj. Mais aussi d’autres auteurs de la trempe de Amine Zaoui, Mohamed Sari, Rédha Belhadjoudja et même de la grande figure du cinéma algérien, Bahia Rachedi, qui vient de publier son premier livre. Aussi, la troisième journée du Salon international du livre d’Alger a été marquée par une affluence record de la part du public. Des 48 wilayas, des dizaines de milliers de visiteurs ont afflué vers la Safex d’Alger où il fallait plus de deux heures de temps pour gagner l’un des parkings de stationnement, celui de la foire ou celui du centre commercial «Ardis». Certains visiteurs ont été obligés de patienter longtemps avant de trouver un espace libre où garer leur véhicule. Une fois devant le pavillon central, on est également impressionné et frappé par la longue queue formée devant chaque entrée pour pouvoir accéder à l’intérieur. On a appris que des centaines de bus sont venus de toutes les wilayas du pays. Des excursions ont été, en effet, organisées d’un peu partout, spécialement pour cet événement.

La deuxième raison de cette grande affluence, c’est le fait que depuis hier, c’était la reprise des cours dans les écoles après quatre jours de courtes vacances d’automne. Les visiteurs ont donc profité de cette dernière journée de libre pour se rendre au Sila «avant qu’il ne soit trop tard». Dans tous les stands du pavillon central, c’est la ruée vers les livres. Certains visiteurs tâtent longuement les ouvrages exposés avant d’opter pour les quelques titres à acheter. D’autres s’adressent directement au vendeur pour l’interroger si tel ou tel ouvrage est disponible. Mais c’est surtout dans les stands où des écrivains dédicacent leurs livres que l’affluence est plus particulièrement importante.

C’était le cas, samedi dernier, au niveau du stand des éditions Enag (Entreprise nationale des arts graphiques) où le grand romancier Waciny Laredj était en train de dédicacer ses ouvrages publiés chez l’Enag. Ce qui a marqué cette vente-dédicace de ce célèbre auteur, connu non seulement en Algérie et au Maghreb, mais dans tous les pays arabes où il a été plusieurs fois primé, c’est la sortie de la traduction en amazighe de l’un de ses romans. Il s’agit de son roman en langue arabe « Saidate el maqam », devenu « Lala » en langue amazighe. C’est la première fois qu’un roman de Waciny Laredj est traduit en langue amazighe. Ce qui prouve que le chemin vers la réhabilitation et la promotion de la langue amazighe se poursuit de manière implacable, doucement mais sûrement. Waciny Laredj a fait preuve de beaucoup de disponibilité en répondant aux questions interminables et aux sollicitations de ses lecteurs dont certains « exigeaient », en plus de la fameuse signature sur le livre acheté, une photo souvenir.

Waciny Laredj s’y est prêté volontiers à chaque fois. Certains lecteurs et lectrices ne voulaient pas « lâcher » Waciny Laredj tant rencontré, ce dernier leur a fait énormément plaisir. Mais devant l’arrivée d’autres lecteurs, il fallait inéluctablement céder sa place au suivant. La même ambiance de grande affluence a régné au stand des éditions Tafat. Un autre auteur célèbre et bilingue, tout comme Waciny Laredj, y a élu domicile.

Il s’agit de Amine Zaoui qui a dédicacé tout au long de l’après-midi de samedi dernier son dernier ouvrage intitulé « Allah n’habite pas La Mecque ». Un essai, explique l’auteur, où il essaye, certes, de provoquer le lecteur, mais aussi de relancer le débat sur la notion de sacré dans la religion musulmane.

« Beaucoup de gens parlent de Dieu comme s’il s’agissait d’un être humain, or ce n’est guère le cas », a expliqué Amine Zaoui à certains de ses lecteurs qui lui ont presque reproché d’avoir choisi un tel titre pour son essai. Avec un esprit ouvert, calme et serein, digne d’un vrai intellectuel ouvert, Amine Zaoui répondait à tous ses lecteurs en avançant des arguments académiques convaincants.

C’est une véritable retrouvaille entre les lecteurs et Amine Zaoui, empreinte d’une convivialité remarquable, qui a eu lieu samedi dernier au stand des éditions Tafat du Sila. Au stand Chihab-éditions, les visiteurs étaient très nombreux. Ici, Mohamed Sari, auteur de plusieurs romans, essais et traductions y a élu domicile. Mohamed Sari vient de participer à un recueil de nouvelles, collectif, intitulé : « Imedghassen, histoire secrète », en référence au grand roi berbère. Aussi, le roman de Mohamed Sari primé et intitulé « Pluie d’or » (éditions Chihab) a été traduit aussi bien en tamazight qu’en arabe. En tamazight, le roman est intitulé « Igefran n wewragh » et en arabe, le livre porte le titre de « El Ghayt ». Au stand des éditions « Frantz Fanon », c’est le célèbre chroniqueur de presse Rédha Belhadjoudja alias Hakim Laâlam qui a dédicacé son nouveau livre, paru aux éditions « Frantz Fanon », et intitulé « L’homme carrefour et autres histoires d’un pays impossible ». Quant à la célèbre figure du cinéma algérien, Bahia Rachedi, elle a dédicacé son livre «Les belles histoires de Bahia».

Une ambiance particulière a régné au stand Casbah éditions tout au long de la durée où Bahia Rachedi était présente dans cet espace. Ce dernier a été pris d’assaut par les visiteurs pour aller à la rencontre de Bahia Rachedi laquelle, comme tout le monde le sait, est très estimée par le public algérien pour être une femme pétrie d’énormes qualités humaines et d’un talent cinématographique certain. Bahia Rachedi a conféré un autre goût suave à ce salon du livre qui a tenu toutes ses promesses. Un véritable carrefour pour tous les Algériens qui aiment la vie et les belles-lettres et pour tous les lecteurs potentiels qui tomberont, tôt ou tard, amoureux des livres en fréquentant chaque année cet événement exceptionnel et grandiose.