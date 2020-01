Aucun écrivain algérien vivant en Algérie ne vit de sa plume. Et pour cause, les droits d’auteur ne suffiront pas à payer un repas dans un restaurant huppé algérois. Un best-seller en Algérie, c’est combien d’exemplaires ?

100,000 ? Ne délirons pas. 50,000 ? Ne rêvons pas. Alors 20 000, hein 20 000 ! C’est pas des tonnes, non ? N’exagérons pas. Un best-seller en Algérie c’est 5,000 exemplaires et même un peu moins. Un écrivain confiait à Youcef Saieh dans son émission de qualité «Papier bavard» qu’en 1986, il avait eu comme droit d’auteur, pour une biographie sportive, 130;000 DA. Autant dire 130 millions de cts d’aujourd’hui. Il avait décroché le gros lot, se payant même une voiture et des vacances dorées aux frais de la princesse. Aujourd’hui, c’est pratiquement impossible de se faire autant de pognon. Les écrivains écrivent pour la gloire ou ce qui y ressemble, plus sûrement pour tromper l’ennui, ou peut-être juste pour tuer le temps avant qu’il ne les tue. Même en France, peu d’écrivains vivent de leur plume. Le sulfureux Gabriel Matzneff, pédophile déclaré, qui raconte dans ses journaux ses amours avec des gamines, mais néanmoins une des plus belles plumes françaises, ne peut joindre les deux bouts que grâce à une aide du Centre national du livre (CNL) qui va lui être d’ailleurs supprimé à cause de ses amours philopèdes. Les seuls écrivains algériens qui vivent de leur plume sont au nombre de trois: Khadra, Daoud et Sansal. Tous les autres tirent le diable par la queue quand ce n’est pas le contraire si tant est que le diable est amateur de ce genre d’exercice.