A quelques jours de la tenue de la 12e édition du Festival international de la bande dessinée, Dalila Nadjam, commissaire du Fibda, a dévoilé la semaine dernière les grandes lignes du programme de cette année, qui se veut tout aussi riche que les années précédentes, même si le pays est marqué par un contexte sociopolitique assez trouble. Aussi, a-t-on annoncé le nombre de près de 50 bédéistes algériens et 42 étrangers. A noter qu’en plus des Etats-Unis, pays invité d’honneur, qui seront représentés part 15 dessinateurs, prendront part aussi à cet événement culturel la Belgique, l’Espagne, Cuba et pour la première fois la Pologne. Les comics américains et autres « super-héros Marvel » seront les rois du Fibda cette année.

Les comics dans la place

« La bande dessinée c’est avant tout raconter. Raconter sous forme d’images, avec cette dimension supplémentaire qu’est le temps. Elle aborde tous les sujets, qu’ils soient de société ou d’actualité. C’est ainsi que le programme de la 12e édition sera dominé principalement par des héros, sous le slogan «Les super-héros à Alger». Durant cinq jours, heure par heure, vous admirerez tout d’abord la bande dessinée américaine, appelée plus communément «Comics», qui sera à l’honneur cette année, suivie de la découverte de la bande dessinée polonaise, qui, pour la première fois au Fibda, nous fera l’honneur de présenter le super héros polonais : Thorgal », expliquera Dalila Nadjam. Et de poursuivre : « Cuba, Wallonie Bruxelles et Algérie se rassembleront encore une fois, en présence d’auteurs de talent, autour de la suite du collectif Kronikas.

L’Espagne présentera l’exposition Sendas, le monde de Zozo se mêlera au monde du manga et se partageront l’affiche cette année, les latinos nous exposeront leurs supers héros … à Alger » et de confier aussi : « Le volet jeunesse demeure l’événement capital de cette 12e édition avec des ateliers d’écriture, de lecture dans les écoles, en milieu hospitalier, au cœur même du village du Fibda et où les jeunes mangakas, cosplayeurs et gameurs libéreront toutes leurs énergies pour faire de cette 12e édition un succès. »

M’quidech fêteses 50 ans

En effet, un concours du « meilleur projet » de BD sera organisé par le stand américain qui décernera le Prix d’excellence au premier lauréat, outre un voyage, tous frais payés, pour participer au Festival international de la bande dessinée -Comic-Con- à San Diego (USA), en juillet 2020. Côté Algérie, il est bon de savoir que la BD M’Quidech célébrera son 50e anniversaire, tandis que par ailleurs, la 12e édition du Fibda célébrera le 50e anniversaire de la BD M’Quidech, mais aussi le 70e anniversaire de la création de Spirou, périodique hebdomadaire de bande dessinée franco-belge et le 80e anniversaire de la création du super- héros Batman. Le programme de cette édition comprend également l’organisation d’expositions de BD et d’ateliers de formation et d’initiation au 9e art, qui se tiendront quotidiennement (atelier dessin et coloriage, atelier make-up manga, atelier recyclage, atelier photo, concours de dessin, chasse au trésor, lecture de contes par Mme Lafi et enfin atelier BD-3D, Ndlr) en sus d’autres activités prévues au niveau des hôpitaux et des écoles au profit des enfants, sans oublier le traditionnel jeu de rôle autour du manga Cosplay, des conférences, performances et autres fresques dessinées in situ. En somme, encore un festival où régnera la bonne humeur dans une ambiance que l’on espère encore haute en couleur avec des artistes et dessinateurs de talent, venus de partout...