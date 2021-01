L’organisation du festival a officialisé ce jeudi une première salve de longs métrages figurant dans la programmation de sa prochaine édition qui se tiendra en ligne du 27 au 31 janvier. Le Covid-19 n’aura pas la peau du festival de Gérardmer.

Les fans de cinéma horrifique et fantastique ne se retrouveront pas dans les Vosges pour l’édition 2021 puisque celle-ci aura lieu en ligne du 27 au 31 janvier. Jeudi dernier, les organisateurs ont dévoilé une partie des films sélectionnés. Du côté de la compétition long-métrage, la France sera représentée par Teddy, une histoire de loup-garou réalisée par Ludovic et Zoran Boukherma. Il faudra aussi surveiller Possessor du Canadien Brandon Cronenberg (fils de David), tandis que The Cursed Lesson, de Kim Ji-han et Juhn Jai-hong, originaire de Corée du Sud, est pour l’heure la seule oeuvre asiatique pouvant prétendre à un prix. Sont également en lice Anything for Jackson de Justin Dyck, Boys From County Hell de Chris Baugh, Host de Rob Savage, Sleep de Michael Venus, Sweet River de Justin McMillan, The Other Side de Tord Danielsson & Oskar Mellander et The Stylist de Jill Gevargizian. Côté hors compétition, les festivaliers pourront voir deux films russes, Sputnik et Superdeep, ainsi qu’Impetigore, du souvent intéressant réalisateur indonésien Joko Anwar.

Le Français Baptiste Rouveuvre présentera ses Animaux anonymes et le Sud-Coréen Cho Kyung-hun son Beauty Water.

Les films nord-américains seront en force avec les canadiens Butchers et Come True et les américains The Dark & The Wicked et The Mortuary Collection. Les britanniques Archive et Ghosts of War seront également au menu.

L’organisation annoncera prochainement les longs-métrages qui complèteront cette programmation 2021.

On devrait aussi connaître dans les jours à venir les noms des membres des jurys longs et courts métrages, qui seront présidés respectivement par Bertrand Bonnello et Pio Marmaï.