Hassan Rabhi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim a inauguré, hier, matin à l’esplanade de Riadh El Feth la 12 eme édition du Festival international de la bande dessinée. Il était accompagné de plusieurs ministres, soit celui de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme, de l’Enseignement supérieur ainsi que celui de la Formation professionnelle. C’est au pavillon des Etats-Unis, pays invité d’honneur et réputé pour ses «comics» où il s’est rendu d’abord, échangeant beaucoup et en anglais SVP avec l’ensemble des invités bédéistes américains dont Alitha E. Martinez, une artiste américaine de bande dessinée, plus connue pour son travail comme dessinatrice pour Iron Man de Marvel, Heroes de NBC, et Batgirl de DC. Les Algériens ont déjà fait sa connaissance l’an dernier au Fibda car Alitha a contribué à la bande dessinée du Monde de Wakanda, un spin-off de Black Panther de Marvel Comics, et ce en même temps que sortait dans le monde le fameux long métrage Black Panther. Cette dernière a expliqué au ministre de la Culture et devant une grande fresque murale de bd que Spiderman était déjà venu en Algérie, soit en 1962 d’où ces illustrations le montrant escaladant les murs de la Casbah notamment.

Wakanda forever !

Rabhi a témoigné de sa considération aux Etats-Unis d’Amérique, pays invité d’honneur, les invitant à l’échange des expériences avec l’ensemble des pays invités en vue d’«instaurer un réseau des créateurs de BD et de participer ainsi à rapprocher les peuples et les civilisations entre eux. ». Il n’omettra pas de relever que les USA sont considérés comme les pionniers dans le domaine de la BD. « leur présence ici, mais aussi la diversité des œuvres qu’ils ont exposées est de nature à inspirer les différents artistes qui sont présents ici, de même que la délégation américaine aura tout le loisir pour profiter des différentes expositions des pays présents pour tirer le mieux, qui participerait en fin de compte à faire évoluer toues les aspects liés à la bande dessinée qui est un segment important de la culture lequel segment concerne toutes les catégories sociales». Le ministre s’est vu enfin confiant quant à l’avenir de la bande dessinée en Algérie soulignant aussi que chaque chose en son temps, en évoquant la reprise notamment à la rentrée des autres festivals en suspens et ceux notamment relatifs au domaine du cinéma. Il est bon d’indiquer que la participation américaine au 12e Fibda comprend aussi l’organisation d’un concours sur le meilleur projet de bande dessinée. Le lauréat devra être crédité d’une participation au Festival international «Comic Con» à San Diego, en 2020.

L’Algérie en fête

Notons que le 12e Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda), prévu jusqu’ au 5 octobre, accueille cette année plus de 90 artistes, venus de 15 pays. Plusieurs activités créatives et de divertissement se succéderont, cinq jours durant sur l’esplanade de Riadh El Feth, à Alger, animés par près de 50 artistes algériens et 42 étrangers, parmi eux des dessinateurs américains qui représenteront les plus célèbres maisons d’édition de BD aux USA, Marvel (1939) et DC Comics (1934) notamment. Vous pouvez d’ores et déjà admirer les planches des grands héros des Comics dans un pavillon où un coin-conférence a été aménagé. Le Fibda accueille aussi tout un pavillon dédié à une exposition latino-américaine regroupant les dessins d’artistes venus du Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombie, Argentine, Chili, Mexique et enfin le Pérou. Un autre stand est dédié à l’Espagne qui animera en outre une conférence « Parcours de la bande dessinée espagnole « par le commissaire de l’expositionPedro Rojo Pérez, ce mercredi, 2 octobre 2019, à 15h30. Le public algérien aura également l’opportunité de découvrir pour la première fois la BD polonaise et de rencontrer le peintre polonais Grzegorz Rosinski, connu surtout pour la réalisation de 1977 à 2018, des dessins des personnages de la série Thorgal qui traite de la légende des Vikings Barbares, peuplades scandinaves, dont plusieurs numéros ont été écrits par un artiste belge. Mais aussi le livre de Jedrzej Jelenski qui signe un guide illustré sur Alger sur les traces du général de brigade de Rygor. Un agent de renseignement polonais appelé Mieczyslaw Z.Slowikoski qui a séjourné à Alger pendant la Seconde Guerre mondiale.

90 artistes de 15 pays

L’Algérie n’est pas en reste puisque seront fêtés comme il se doit les 50 ans de la revue M’ Quidech qui avait disparu de la circulation puis réhabilitée grâce au Fibda comme nous l’a assuré son père fondateur Haroun. L’Algérie est présente avec la nouvelle génération de bédéistes aussi et notamment avec Bouchra Mokhtari et son fameux personnage féminin si attachant, à savoir Zozo. Pour sa troisième année consécutive, sera présenté Kronikas la bande dessinée qui alliera cette année les travaux d’un collectif réunissant Nawel Louarred, d’Algérie avec d’autres dessinateurs de Cuba, Belgique et même de Russie.

à noter que le magazine hebdomadaire franco-belge Spirou, fondé en 1938 et connu pour Lucky Luke et autres Smurfs (schtroumpfs), soufflera également à Alger sa 70ème bougie. En marge des expositions de BD, diverses activités sont prévues: conférences sur la BD espagnole et suédoise, ateliers de formation sur le dessin et la coloriage, le concours «cosplay», qui s’ouvre à l’international ainsi que plein d’autres activités destinées aux grands comme aux petits.

A ne pas rater donc !