Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé la semaine dernière, un Conseil interministériel consacré à l’examen du dossier relatif à la sauvegarde de la casbah d’Alger, indique un communiqué des services du Premier ministre. Cette rencontre s’est déroulée en présence des ministres de l’Intérieur, des Finances, de la Culture, de l’Habitat et du Tourisme ainsi que du wali d’Alger. Ce conseil intervient dans le cadre du «suivi permanent» de l’évolution de la situation prévalant au niveau du secteur sauvegardé de la casbah d’Alger. Après avoir entendu les différentes communications des intervenants, Djerad a rappelé les « efforts consentis par l’Etat en matière de réhabilitation et de préservation » de ce site classé patrimoine mondial de l’humanité ainsi que des « engagements » pris pour la sauvegarde et la conservation de la vieille médina, ajoute le communiqué. Il a indiqué que le gouvernement s’inscrit dans la démarche recommandée par le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco et qu’un rapport sur l’état de conservation de la casbah d’Alger sera transmis incessamment au Centre du patrimoine mondial de cette agence onusienne spécialisée, en prévision de sa 44éme session prévue en 2021. Djerad a également mis l’accent sur l’importance à accorder au volet institutionnel dédié à la gestion du programme de réhabilitation et de sauvegarde de la casbah d’Alger dont l’organisation doit être en «capacité à répondre aux exigences de la coordination permanente des différents intervenants» dans ce programme. En outre, la participation des associations de la société civile constitue désormais un impératif dans l’approche des objectifs des programmes d’investissements et de l’évaluation de leur réalisation, indique le communiqué. Le Premier ministre a donné des instructions en direction de tous les secteurs concernés afin d’élaborer une feuille de route commune pour la mise en place d’une stratégie globale pour la sauvegarde de la casbah d’Alger, soulignant qu’il veillera sur son suivi dans l’objectif de consolider les démarches entreprises par les différents secteurs pour une meilleure prise en charge de ce dossier, conclut le communiqué.