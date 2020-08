Les membres de la troupe artistique du Front de la Libération nationale (FLN) ont été honorés, mercredi à Alger, à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid et du double anniversaire

(20 août 1955/1956). Présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd, au niveau du Palais de la culture, Moufdi Zakaria.

À cette occasion, certains membres de la troupe artistique du FLN, qui a été créé en 1957 par l'artiste, feu Mustapha Kateb, ont été honorés, notamment Bastandji, dit Tahar Lamiri, le compositeur Musptapha Sahnoun, Boulifa Mohamed El Hadi, Saïd Sayah, Safia Kouaci et Halima Zerkaoui.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Malika Bendouda a mis en avant le rôle axial des membres de la troupe artistique du FLN durant la révolution du 1er novembre 1954, ajoutant que grâce à la culture et à l'art, l'Algérie a réussi à préserver la spécificité en dépit de plusieurs décennies de colonisation qui n'a nullement enterré la personnalité et l'identité des Algériens grâce à la culture.

De son côté, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine, Laid Rebika, a fait savoir que la journée nationale du Moudjahid coïncide avec le double anniversaire des offensives du Nord- Constantinois et du congrès de la Soummam (20 août 1955/1956).

«La célébration de cette journée a toujours reflété le dévouement des moudjahidine et des moudjahidate, dont les membres de la troupe artistique du FLN», a-t-il ajouté.

Le même responsable a souligné le «rôle axial» des artistes dans la mobilisation des générations et l'organisation des rangs durant les étapes de la résistance populaire et la révolution du 1er novembre afin de lutter contre le colonisateur.

En marge de cette cérémonie, une exposition photographique des membres de la troupe artistique et des hommes de la résistance populaire a été organisée.

Plusieurs ministres ont pris part à cet évènement organisé par le ministère de la Culture et des Arts à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid.