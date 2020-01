Un nouveau livre et pas des moindres a été récemment édité portant sur un phénomène universel traitant des ovnis. L’auteur a tenté de répondre à toutes les questions se rapportant à ce phénomène dont on parle depuis 1947. Il ne manquera pas de faire des recherches et de porter dans son livre des témoignages accablants à peine croyables. Abdellah Moknine né le 13 août 1957 est l’auteur de ce livre singulier en Algérie car c’est la première fois qu’un sujet pareil est édité aussi bien dans le Monde arabe qu’africain. Son œuvre est parue dans les éditions Baghdadi à Alger.

Auteur déjà d’un premier livre «Le complot des illuminatis ovni», son nouvel ouvrage est une suite logique pour faire connaître la cause de ce phénomène en Algérie car pour lui les Algériens doivent savoir. Il souligne dans ce contexte que ce phénomène « est une vérité absolue et le monde va droit dans ce sens de ce grand phénomène méconnu par nos concitoyens ou ignoré sciemment par certains ». Reliant son premier livre à son nouveau, il estime que « notre gouvernement est au courant de ce complot illuminatti et des agissements des ovnis en Algérie et dans le monde ».

Il atteste même « nous allons droit vers la divulgation prochaine dans le monde entier même chez nous et ce n’est qu’une question de temps peut être 2030 ou 2040 et nous devons préparer nos frères et sœurs a ce grand choc qui affectera nos croyances intimes». Son livre impressionnant par des témoignages, comporte plusieurs chapitres dont l’un traite de la compréhension de la présence des extraterrestres au-delà des abductions. Ces derniers expliquera-t-il, soit les abductions, sont très fréquentes aux USA. A ce sujet, un chapitre est consacré à l’explication des abductions. Plus loin dans son œuvre après exposition de certaines histoires vécues dans ce contexte, l’auteur estime que le monde doit savoir. Il cite des noms de personnes ayant eu à faire directement au phénomène aux USA surtout car c’est de là que tout a commencé. Mais le phénomène ne concerne pas que ce pays.

Un livre passionnant à découvrir venu pour enrichir la bibliothèque du pays. A noter que l’auteur est un véritable opposant au nouvel ordre mondial, un adepte du conspirationnisme, vulgarisateur et divulgueur du phénomène ovni et du complot illuminati, créateur et administrateur d’un des rares groupes algériens d’Ulologie dont il consacre un chapitre dans son livre. Abdallah Moknine est aussi un ancien cadre de l’ANEP.