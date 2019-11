Ce qui a marqué, cette année les nouveautés du Sila, c’est la parution de nombreux livres, principalement des romans, où le ou les personnages principaux sont les rois berbères. Ainsi, plusieurs stands proposent aux lecteurs des romans historiques dont les personnages cardinaux ne sont autres que l’un des rois berbères célèbres. Qu’il s’agisse des éditions Casbah, Anep, Chihab, Dalimen ou autres, on y trouve partout au moins un nouveau livre édité à l’occasion du Sila et qui narre les épopées des rois numides dont on n’évoquait presque jamais la mémoire il y a à peine quelques années. Ainsi, le stand des éditions Anep (Agence nationale d’Edition et de Publicité) a proposé pour cette édition du Sila un nouveau livre intitulé «Au pays de Syphax». L’ouvrage a été co-écrit par le célèbre journaliste Mohamed Balhi et Khedidjia Ait Hamouda. Ces derniers ont d’ailleurs animé une séance de vente-dédicace au stand des éditions Anep qui a vu les lecteurs se ruer sur cet ouvrage historique. Cet ouvrage, précise l’auteur Mohamed Balhi, est le résultat d’une complicité entre Khedidja Aït Hammouda-Kalloum, enseignante d’architecture à Adrar, auteure de très belles photos, et lui même qui est l’auteur du texte. Khedidja Aït Hammouda est née à Relizane, c’est une passionnée de photographie artistique. Au Touat, où elle enseigne, elle a accumulé un nombre considérable de photos sur les ksours, foggaras, saints, etc. «Le roi numide Syphax fut un guerrier et un habile négociateur. Il n’a pas la part qu’il mérite dans le récit national, et c’est injuste. On lui a préféré Massinissa, le «bon barbare» selon Tite-Live, auteur romain. Il est temps de remettre les pendules à l’heure et de réhabiliter un personnage qui, avec son épouse, la belle carthaginoise Sophonisbe, mérite une place importante dans le panthéon algérien. Des historiens avisés estiment que Syphax fut le précurseur de la «diplomatie algérienne», notamment quand il réunit chez lui à Siga (Rachgoun, Aïn Tèmouchent), Scipion l’Africain et le Carthaginois Hasdrubal, en pleine guerre punique”, explique l’écrivain-journaliste Mohamed Balhi. Ce dernier ajoute dans le même sillage : «Le vaste royaume de Syphax, avec Siga pour capitale, s’étendait entre l’île de Rachgoun, ancien comptoir phénicien, à quelques encablures de l’embouchure de l’oued Tafna, et l’arrière-pays, caractérisé par les Monts Traras, aux paysages marqués par des «convulsions volcaniques». En fait, le royaume de Syphax s’étendait de la Moulouya (Maroc) jusqu’à Cirta (Constantine). Il est très difficile de faire le portrait de ce roi numide, qui régna sur le pays des Massaesyles, entre la fin du IIIe et le début du IIe siècle avant J.-C., et ce faute d’informations sur ses origines, sa propre famille et son lieu de naissance. «Le roi le plus riche de cette terre d’Afrique», pour reprendre l’expression de l’historien romain Tite-Live. «Syphax s’allia avec Carthage en épousant la belle Sophonisbe, après avoir été un allié de Rome, fut dévalorisé, dans l’historiographie de l’époque – puni, pour avoir tourné le dos à Rome-, par rapport à Massinissa, perçu comme le bon barbare». Par ailleurs, le stand des éditions Chihab propose un recueil de nouvelles où ont participé dix écrivains algériens dont Mohamed Sari. Le livre porte le titre : «Yaghmorassen, histoire secrète». Ce livre, comme son titre l’indique, est consacré à l’ancestre des berbères Yaghmorassen. Pour sa part, la maison d’édition Casbah, offre toute une palette de nouveautés livresques dont les personnages centraux sont les rois amazighs.

C’est le cas dans le roman historique intitulé «Aux portes des Cirta» de Mohamed Abdallah. Le même stand propose le roman : «Berbères, le pays des Massylès» de l’écrivain Mourad Chetti. Toujours dans le chapitre des livres dont les thèmes ont trait à la Berbérie et aux ancêtres amazighs, le stand des éditions Dalimen suggère à la lecture de nombreux livres de l’historienne française Josiane Lahlou. Les livres en question sont consacrés aux rois numides Juba I, Massinissa, Juba II et Jughurtha. Ainsi, grâce au Sila, nos ancestres, les Berbères sont de retour. Lire ces livres permettrait de découvrir à quel point notre histoire est lointaine contrairement à ce que l’on voulait nous faire croire avant les années 1990.