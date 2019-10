Dès la première phrase le ton est donné : celui du polar selon les codes posés par les romanciers américains. Jugez-en : Driss Ikker est dans un coma éthylique. Où ? A Tanger, haut lieu de la pègre internationale à une certaine époque, dans un hôtel mal famé. A côté de qui ? une fausse blonde de prostituée. Le détail est important : c’est une fausse blonde et non une vraie, la fausseté accentuant le côté glauque de la scène. De l’atmosphère ! La chambre, empeste, comme de bien entendu, la vesse, le tabac et le vomi ! Et pour ne rien laisser au hasard, l’œil cinématographique de Khadra en rajoute une couche : « Une culotte traînait par terre, à côté d’un soutien-gorge effrangé… » Tout y est. Même les bouteilles de vin vides. On voit la scène comme dans un film noir. On sait que l’homme qui ronfle et qu’un brigadier réveille est mal en point. Au bout du rouleau, au fond de l’abîme, le pauvre lieutenant Driss Ikker.

Le drame de Driss Ikker

Pour ne rien nous cacher, la caméra plonge dans l’intime du plus intime de l’inspecteur Farid, adjoint d’Ikker, qui « serra les fesses pour contenir les contractions anales qui s’’étaient déclenchées à l’instant où il avait franchi le seuil du commissariat». Voilà l’infortuné inspecteur dénudé, violé dans son intimité. Pour ceux qui n’ont pas pigé (voyez, par effet de mimétisme, on utilise la terminologie du polar), on dira dans un langage plus convenu, moins hard, qu’ il était angoissé, stressé.

Farid emmène son chef, la loque Ikker introuvable depuis des jours, au commissariat. Mais le commissaire Baaz, un zazou puissant, ne veut pas le voir dans cet état pitoyable. On l’emmène alors dans une clinique privée. Le lecteur curieux et angoissé à la fois par le pitoyable flic se pose une foule de questions. Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour que ce lieutenant si intègre tombe aussi bas ? Dépression nerveuse ? Folie ? A-t-il perdu toute sa famille ? Quel est ce terrible coup du sort qui l’a transformé en serpillière, déchirée en lambeaux ?

Le lecteur attendra la page 27 pour que sa curiosité soit satisfaite : la cause du malheur de l’officier est le viol de son épouse. Dieu que c’est affreux ! Autant dire qu’on lui a coupé les parties. Et là, on donne notre langue au chat devant cette attitude pour le moins incompréhensible. Comment, Monsieur ose-t-il cuver son chagrin, se la coulant douce dans l’alcool et les putes, en abandonnant sa pauvre épouse violée ? On est enclin à penser que ce n’est pas un comportement d’homme, mais de mauviette qui se voile la face. Mais enfin, c’est elle qui a subi le traumatisme, c’est elle qui est à plaindre, et c’est elle, des deux, qui a le droit d’aller à la dérive, de pleurer, de se taper la tête contre les murs et de s’abîmer de douleur. Comment Khadra a-t-il pu inverser les rôles à ce point ? On sourit, et on se dit que l’auteur, décidément, ne comprend rien à la psychologie d’un couple traumatisé par le viol. Gardons-nous d’aller dans cette voie. C’est une impasse. On comprendra vers la fin du roman, rudement bien mené, le drame de Driss Ikker.

Sarah Ikker, une victime à la beauté vénéneuse

n épouse, fille d’un ponte de la police. Les retrouvailles ne sont pas heureuses. Il a une tête d’enterrement. Sarah, une tête de vampire en manque de sang. Une tête à claque, pense son macho de mari. Il la boude, l’évite, lui le fils d’un gourbi, lui dont le père était éleveur de chèvres. Oui, il ose maltraiter, du moins moralement, la fille d’un directeur de la police qui a droit de vie et de mort sur lui. Quand on connaît la hiérarchisation stricte de la société marocaine (chacun à sa place et les chèvres seront bien gardées.), on se dit que l’auteur s’est peut-être trompé de pays. C’est de l’Algérie où tout est mélangé qu’il parle. Passons ! N’ayant pour indice qu’un bouton de manchettes soudé de la marque «Boucheron», il se met à la recherche du propriétaire qui est forcément le violeur, le profanateur de son bonheur. Il ne dort plus, ne

mange plus, ne décolère plus. N’écoute aucune voix raisonnable ? sinon la sienne qui lui murmure : « Si t’es un homme tu dois ‘’fissa‘’ venger

ton honneur ! ». Il en veut au monde entier et d’abord à son épouse, Sarah



Ikker, la pauvre créature outragée doublement, si on ose dire : par son profanateur et son profané de mari qui reste sourd à ses appels de détresse. Le lecteur aussi est stressé. Il a envie d’en savoir plus. Il peut même être victime d’insomnie, tant l’atmosphère s’y prête à merveille. Va pour une nuit blanche pour les beaux yeux de Sarah. Après une recherche effrénée d’hommes en hommes en passant par une diva à « la main mystique » (Khadra nous expliquera sa signification), il arrive enfin au bout du chemin. Ce qu’il découvre, on ne le souhaite à personne. Sauf à son pire ennemi, pourquoi pas ? On ne donnera aucun indice pour laisser le suspense entier. Mais la terrible vérité que débusque le lieutenant, a de quoi rendre impuissant l’homme et le policier.

Du coup, on se met à éprouver une sorte de pitié pour ce campagnard perdu au milieu de la faune de grands bourgeois : «Ikker, pourquoi tu t’es fourvoyé dans ce marigot toi, le berger, fils de berger ? Tu pensais échapper à ta condition de chevrier, te voilà avec des cornes. Et pas celles d’un bouc. Ce roman, bien mené, est du pur et non du pire Khadra. Du style, de l’humour, mais aussi, à l’instar de la plupart de ses autres romans, des dialogues désynchronisés. Des policiers s’expriment comme des poètes et des femmes de flic comme des psy. Une preuve ? Echantillon en forme d’un échange entre Narimène, la femme du commissaire Baaz, patron de Driss Ikker et Sarah, l’épouse de celui-ci : «-Je ne te demande pas de crever l’écran, mais de crever l’abcès, ma chérie.». Plus loin, elle ajoutera, superbe :

«-Un couple ne repose pas que sur l’entente, ma chérie. Les rapports sexuels en sont le bassin d’irrigation. Si tu fermes les vannes, ton oasis se meurt et s’estompe comme un mirage.»

C’est un tic d’écriture. Mais plus sûrement c’est aussi ça le style Khadra. Il aime trop l’humanité pour tirer vers le bas ses personnages. Le pire des malotrus a parfois des jaillissements rhétoriques dignes de Cicéron. Même si Khadra s’en défendra il y a beaucoup de lui dans ce brave Driss Ikker sans nuances et sans filouteries, contrairement à beaucoup de policiers comme ce lieutenant Alal aussi noir qu’une nuit d’insomnie. L’outrage fait à Sarah Ikker n’est peut-être pas le meilleur roman de Khadra, écrivain avec lequel on doit être exigeant, mais ça se lit d’une traite grâce au style et au métier du romancier algérien le plus traduit au monde.

Meriem Sakhri