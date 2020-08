Dans son nouvel ouvrage publié récemment sous le titre «Du combat à la reconstruction de l'Etat algérien», l'écrivain et moudjahid Abdelouahed Boudjaber retrace les principales stations qui ont jalonné la Guerre de Libération et des faits marquants des premières années de l'indépendance. Edité par le Centre national d'études et recherches sur le Mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, l'ouvrage de 228 pages est un récit chronologique de ces événements historiques qui ont marqué cette période de l'histoire de l'Algérie. L'auteur met en avant les conditions socio-économiques difficiles engendrées par la France coloniale en Algérie, notamment l'analphabétisme, la pauvreté, le chômage et la détérioration du secteur agricole, conséquences des massacres et l'exode forcé des Algériens. Il a également abordé le rôle des partis politiques et leurs leaders dont Messali Hadj dans l'aboutissement du combat des Algériens pour l'indépendance. En dépit de certaines «erreurs» relevées par l'auteur dans l'activité des partis, il admet qu'elles ont toutefois permis aux jeunes acteurs politiques d'acquérir une expérience qui a favorisé l'émergence de leaders révolutionnaires qui ont déclenché la guerre de libération du 1er Novembre 1954. Pour l'auteur, le combat du FLN (Front de Libération nationale), s'est distingué, de celui des autres mouvements de libération à travers le monde, par son assise religieuse considérée comme un de ses «éléments essentiels». Abdelouahed Boudjaber critique la politique de Ahmed Ben Bella qui a imposé l'idée du «parti unique en interdisant l'activité de toute organisation à vocation politique». «Du combat à la reconstruction de l'Etat algérien» revisite également des faits de l'actualité politique des premières années de l'indépendance, notamment l'arrivée au pouvoir en 1963 de Ahmed Ben Bella, un des chefs historiques du CRUA (Comité révolutionnaire d'unité et d'action) et l'adhésion de l'Algérie, en mai 1963, à la Charte de l'Organisation pour l'unité africaine (OAU). Appuyé de portraits de leaders révolutionnaires et de photos illustrant différentes stations historiques comme les massacres du 8 mai 1945, l'ouvrage comporte aussi des annexes dont le texte intégral des accords d'Evian. Officier supérieur à la retraite et ancien secrétaire national de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Abdelouahed Boudjaber a édité un ouvrage sur «Le volet militaire de la guerre de Libération nationale, zone 5 de la Wilaya I historique».