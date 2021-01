Une exposition de tableaux du peintre français André Suréda (1872-1930) qui fut un des artistes influencés par les cultures de l'Orient s'est ouverte dimanche dernier à la salle du Musée national public Ahmed Zabana d'Oran. Cette manifestation de 15 jours propose 23 tableaux d'art de l'artiste peintre, conservés au musée Ahmed Zabana, dont une partie est exposée à la salle des Beaux- Arts, a souligné la chargée de communication du musée Leila Boutaleb.

Cette exposition met en exergue les créations d'André Suréda qui a été influencé par les cultures de l'Orient lors de ses voyages dans plusieurs pays arabes dont ceux du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc). L'artiste s'est inspiré de la nature et a dépeint les paysages féeriques de certains pays arabes dans ses oeuvres expressionnistes, a indiqué Mme Boutaleb. Cette exposition, qui sera diffusée sur la page Facebook du musée, étale une gamme de toiles portant plusieurs titres dont «la cérémonie de mariage», «l'Oasis» et «le bien-être d'une femme». Dédiée à l'artiste André Suréda, cette manifestation entre dans le cadre du programme élaboré par le Musée national public Ahmed Zabana d'Oran qui envisage organiser une série d'expositions de peintres ayant été influencés par les cultures orientales et ont des oeuvres conservées dans les collections des beaux-arts.