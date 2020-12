L'Expression: Vous êtes la porte-parole du Collectif des techniciens du cinéma en Algérie. Un collectif qui date de 2016. Pourriez vous d'abord nous parler de sagenèse?

Kenza Mehadji: L'idée du collectif a démarré en 2014, c'était l'initiative de l'assistant réalisateur Fouad Trifi, qui voulait déjà, à l'époque, créer une plateforme qui récence tous les techniciens du domaine du cinéma. Petit à petit et en l'espace de deux ans, il avait non seulement réussi à réunir les techniciens dans un même groupe, mais aussi à les sensibiliser sur leurs droits et devoirs, mais aussi les habituer à discuter sur les problèmes que nous rencontrons dans notre travail.

Il faut noter que plusieurs tentatives d'approche envers notre tutelle avaient jusque-là échoué. Il aurait fallu 6 ans pour pouvoir se poser autour d'une table avec les responsables.

Quelles sont les revendications de ce collectif?

La liste est longue, même très longue, vous imaginez le travail qu'il faut fournir maintenant pour organiser et établir un plan de gestion qui marche? Ce qui fait le plus mal c'est le fait de se rendre compte que l'Algérie est très en retard quant à la gestion de sa culture, et nous en sommes les premières victimes.

Nous demandons d'abord un statut déjà en tant que travailleurs, avec tout ce que ça implique comme droits sociaux.

Les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel ont un rythme de travail souvent éreintant, et dans des conditions des fois extrêmes... les lois doivent être plus adaptées aux particularités de nos métiers.

Nous ne tiendrons plus si la gestion du cinéma et de l'audiovisuel n'est pas régulée.



Apres maintes demandes, croit -on, vous avez enfin obtenu audience auprès de la ministre de la Culture, la semaine dernière. Peut-on connaître de quoi exactement avez-vous parlé lors de cette réunion et qu'est- ce qu'il en a découlé?

Notre rencontre avec les cadres responsables et la ministre de la Culture a été l'occasion déjà d'exposer la situation catastrophique que vivent les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel aussi bien sur le plan social que professionnel. Nous avons aussi beaucoup écouté la promesse d'une meilleure gestion et plus d'efforts fournis pour l'application des lois existantes sur le terrain.

L'on croit savoir que la ministre vous a proposé de vous constituer en association, mais, ironie du sort, la wilaya refuse de vous octroyer l'agrément.

Pourriez-vous nous éclairez à ce sujet?

La volonté de s'organiser en Association vient des techniciens et non de la ministre et ce depuis 2014 l'année de naissance du Ctca.

Nous avons déjà déposé un premier dossier au mois de septembre au niveau de la wilaya, en pleine période de réouverture des espaces publics. C'était le refus.

Durant notre rencontre, la ministre nous a promis une dérogation spéciale pour la tenue de notre assemblée générale constitutive pour la création de notre association. Et là, maintenant, c'est la wilaya que refuse de nous octroyer l'autorisation. Nous sommes dans l'attente d'une réponse... l'assemblée est prévue pour le 21 décembre prochain!

Les techniciens du cinéma, ces soldats de l'ombre dont vous faites partie, ne sont pas déclarés pour la plupart d'entre eux et donc vivent au noir, pas de carte de l'artiste ni prime de l'Onda au titre du Covid. Est ce que votre collectif a fait appel aussi au Cnal pour statuer sur votre cas?

Il n'y a pas une seule administration culturelle à laquelle nous ne nous sommes pas adressés.

Nous avons frappé à toutes les portes. Pendant des années ces mêmes administrations se rejetaient la balle quant à la prise en charge du dossier des techniciens et leurs problèmes... pour l'instant, il n'y a aucune administration qui nous gère. Certains de nos métiers sont présents dans la nomenclature du Cnal qui ne recense que les métiers artistiques.

Que comptez-vous faire justement pour acquérir vos pleins droits? Quels sont les actions que vous comptez mener prochainement?

Nous comptons d'abord concrétiser ce projet d'association afin de nous affirmer en tant qu'entité... Evoluer surtout... et sur tous les plans...