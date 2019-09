Le film Joker de l’Américain Todd Phillips, sur les origines de l’ennemi juré de Batman, a remporté le Lion d’or de la 76e Mostra de Venise, a annoncé samedi le jury de la Biennale de Venise. Le Grand Prix du jury est revenu à J’accuse du réalisateur franco-polonais Roman Polanski, thriller politique revisitant l’Affaire Dreyfus, un scandale antisémite de la fin du XIXe siècle en France, dont la sélection en compétition à Venise avait suscité une polémique en raison des poursuites contre le réalisateur aux Etats-Unis pour viol.

Palmarès:

- Lion d’or du meilleur film : Joker de l’Américain Todd Phillips.

- Lion d’argent Grand Prix du jury : J’accuse du Franco-Polonais

Roman Polanski.

- Lion d’argent de la meilleure mise en scène : Roy Andersson (Suède) pour About Endlessness.

- Prix du meilleur scénario : N7 Cherry Lane du Hongkongais Yonfan.

- Prix spécial du jury : La Mafia Non è Piu Quella Di Una Volta (La Mafia n’est plus ce qu’elle était) de l’Italien Franco Maresco.