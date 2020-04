Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives pour sensibiliser récemment l'opinion publique quant à l'impératif de rester chez soi tout en s'employant à faire divertir le public en mode numérique. En effet, de nom-breux artistes se sont lancés aujourd'hui via des lives à animer des concerts tout en interagissant avec leur public. On citera le chanteur algérien Youss alias Youcef Seddas, notre Bob Marley algérien. Le musicien connu pour ses compositions teintées de reggae, de hip-hop et de soul profite de ses moments de confinements pour revenir sur ses morceaux anciens, mais aussi les plus récents extraits de son nouvel album qui a marqué son grand retour sur la scène algérienne cette année, à savoir «Wlidi». Un autre artiste inderground qui n'hésite pas à lire les commentaires sous son post et répondre à ses amis et fans est le chanteur et musicien Cheikh Cédrik. Ce dernier profite du live pour interpréter ses morceaux issus du projet «Les pigeons voyageurs» initié en collaboration d'autres amis musiciens. On citera entres autres Omar Paco et Brahim Derris, les deux fondateurs du groupe de rap de Bab El oued, Genoxy. Cheikh Cédrik n'hésite pas à chanter des morceaux de rap en kabyle ou à l'aide de son instrument fétiche le banjo, du chaâbi.

Redo le magicien des cordes

Autre musicien qui n'arrête pas d'égayer en ce moment, la Toile, par ses posts répétitifs durant toute la semaine est incontestablement le bassiste Redouane Nehar. Pour une fois, l'artiste troque son souci premier de pourchasser les producteurs arnaqueurs pour de la pure musique en distillant de la bonne humeur sur facebook et régaler ainsi ses centaines de fans. Le basiste reprend tout type de «cover». Que ce soit seul, sur des tubes d'artistes connus, ou en duos ou encore en trios sur des génériques de série télé, Redo se surpasse jour après jour. Aussi, grâce à la magie du Net, les artistes suppriment là encore les distances en jouant ensemble en toute harmonie. Un des covers qui a rassemblé beaucoup de vues est celui du générique de la série culte MC Gyver. Un trio qui a réuni Redouane Nehar à la basse, Yacine à la batterie et Nazim Cri à la guitare. Belaid Branis de l'ancien groupe Abranis a ainsi fait appel non seulement à Redouane Nehar mais aussi à plein d'autres musiciens afin de jouer et Djamel Kaloun d'interpréter le fameux morceau «Lynda», et ce, non sans enjoignant ces quelques mots: «Malgré le confinement et les kilomètres qui nous séparent, la musique nous rapproche.».

Des lives pour se distraire

Le comédien Merouane Guerouabi lui aussi n'hésite pas à publier des vidéos desquelles il reprend des chansons algériennes du patrimoine chaâbi et ou discuter avec des abonnés. Le romancier, Waciny Laredj, a partagé, dans ce sens, une vidéo «live» dans laquelle il appelle à l'impératif de rester à la maison et de s'adapter à la situation. «En ce qui me concerne, je me suis remis à l'écriture d'un ancien projet de roman car ayant trait à la réalité actuelle», a-t-il dit. La chanteuse Malya Saâdi, pour sa part, s'est filmée à l'intérieur de chez elle en appelant les gens à «prendre chacun ses responsabilités en adoptant les gestes barrières pour se protéger les uns et les autres.» Il est bon aussi à noter la participation précieuse de Kamel Zouaoui qui partage fréquemment des lectures en direct de fables, lui l'adepte des contes de Nasr Eddine Hodja alias, Djoha.

Des films algériens en libre circulation

Enfin, côté cinéma, de nombreuses pages spécialisées en 7e art, se sont multipliées ces jours-ci proposant de nombreux films algériens faisant le grand bonheur des cinéphiles. On citera parmi ces pages facebook, «Derb cinema» qui vient de lancer récemment, « Rai Derb», une émission radio diffusée en live sur la page Derb cinéma et présentée par Nadir Benhamed. «Elle sera une occasion où les gens du Derb se retrouvent, se rencontrent dans le but d'échanger tous ensemble», peut -on lire et d'ajouter à l'adresse des internautes: «N'hésitez pas à nous envoyer un enregistrement vocal «1min30 max» sur [email protected] en nous partageant vos coup de coeur/ coup de sang du cinéma algérien. Vous pouvez aussi nous envoyer ce que vous voulez: une réaction par rapport à la thématique, une idée à proposer pour les prochains épisodes, un bon plan film à partager... Ça nous fera toujours plaisir de vous écouter et partager votre voix à nos auditeurs.» Les autres pages spécialisés dans le cinéma sont notamment «Tahya Cinéma», visible comme groupe public sur Facebook. Il s'agit en fait d' «une plateforme qui rassemble et connecte les talents, les compétences et les professionnels du secteur de l'audiovisuel et du cinéma en Algérie. «Tahya Cinéma» vous fournit des outils pour trouver des opportunités de travail, de production et de coproduction cinématographique et de financements pour vos projets de films», peut-on lire dans «l'A propos» de la page. L'autre page est «Cilima bla drahem dz». Dans le coin description nous pouvons lire: «Ce groupe vous propose de répertorier des films algériens (court-métrages et long-métrages) rendus publics et en libre accès, y compris par leurs auteurs et/ou producteurs. Ce groupe accompagne un geste qui devient collectif des auteurs à partager certains films durant la situation de confinement que nous connaissons toutes et tous en ce moment. Merci à ces auteurs pour ce geste. Enfin et bien sûr, le groupe est ouvert aux échanges, débats en tout genre, tant que ça reste lié de près ou de loin aux films discutés...». Bref, que de bonnes idées en somme, à saluer vivement et face à tous ces gens à la manne créative débordante qui ne lâchent rien au nom de la solidarité, de la générosité et du partage avant tout!