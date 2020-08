La série culte Madame est servie reprend du service à la télé 30 ans après! En effet, la série qui s'était arrêtér en 1992 va connaître une suite avec toujours la comédienne Alyssa Mylano alias Samantha (qui vient de vaincre le coronavirus Ndlr) dans le rôle d'une maman célibataire. Elle jouera au côté de celui qui campera le rôle de son père, Tony, alias Tony Danza qui a annoncé la nouvelle de la reprise de la série américaine sur twitter. Le sémillant acteur, âgé aujourd'hui de 69 ans a fait savoir être «excité à l'idée de faire revenir la famille Micelli à la télévision!». Alyssa Mylano qui se fera remarquer plus tard dans de nombreuses autres séries, notamment Charmed et Melrose place sera avec Tony Danza «au coeur de la trame scénaristique». À signaler qu'ils seront aussi tout deux «producteurs exécutifs, aux côtés de Norman Lear, Brent Miller et Dan Farah», détaille BFM TV. Dans le reste du casting, les fans du célèbre feuilleton retrouveront également Judith Light et Danny Pintauro qui seront eux aussi de la partie. Pour sa part, Alyssa Milano n'a pas caché son enthousiasme sur Instagram en s'exprimant par ces mots: «Je suis tellement excitée!» Madame est servie revient. Je voulais vous en parler depuis longtemps et maintenant je le peux enfin. Nous pensons que c'est le bon moment pour vous raconter ce que sont devenus ces incroyables personnages. J'ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Si heureuse», a-t-elle ajouté.