Il y a cinq ans, le documentariste Malek Bensmail annonçait s'être lancé dans un projet fou: adapter à l'écran le fameux livre à succès de Kamel Daoud, «Meursault, Contre-enquête»! Il sera coproduit par Hikayet Films pour la partie algérienne et Archipel Productions pour la France. Un vrai challenge pour le réalisateur qui a décidé d'en faire un film de fiction.

Cinq ans plus tard, la nouvelle refait surface puisque La Mostra de Venise vient de sélectionner le projet dans le cadre du programme «Gap-Financing Market», (marché du financement), qui vise à trouver des compléments de financement à des projets cinématographiques en mettant en relation les professionnels du cinéma, à l'occasion du 77ème Festival international du film de Venise, prévu du 2 au 12 septembre, indiquent les organisateurs de cette manifestation sur le site officiel de l'événement.

Le réalisateur qui a signé ces dernières années deux documentaires des plus intéressants, l'un sur le film «La bataille d'Alger», et l'autre appelé «Contre-pouvoirs» sur le quotidien El Watan va se consacrer cette fois entièrement à la réalisation d'une fiction qui sera basée sur une oeuvre romanesque et non pas des fais réels bien que la trame narrative se rattache directement à l'histoire de l'Algérie, ce qui est avant tout le moteur de ses films, à savoir l'image sociopolitique de cette dernière.

«Un choix concerté avec Kamel Daoud...»

En effet, la lecture du documentaire sur la «La bataille d'Alger» semblerait être le pendant du livre de Kamel dans le sens où la fameuse réécriture de «l'Etranger» à travers «l'image aliénée ou trop mythifiée» de l'Algérien et de l'Algérie est une matière qui pourrait l'intéresser, pensons-nous. Dans un entretien accordé à L'Expression en 2015, Sofiane Hadjadj co-directeur des Editions Barzakh (l'éditeur de Meursault, Contre-enquête Ndlr) qui avouait avoir «conservé les droits d'adaptation pour le cinéma», raconte comment le contact a eu lieu la première fois avec Malek Bensmaïl: «Malek Bensmaïl est venu à nous, et comme nous sommes admiratifs de son travail, nous avons trouvé l'idée séduisante. Quand il nous a parlé du projet en détail, de l'ambition esthétique qu'il nourrissait pour le mener à bien,

nous avons décidé de nous engager dans l'aventure avec lui, et de lui faire confiance.». Et de souligner: «C'est un choix concerté avec Kamel Daoud évidemment. Que Malek Bensmaïl n'ait pas réalisé de fiction n'est pas un problème, seul compte son désir profond, l'intelligence et la compréhension très fine qu'il avait du livre. C'est un choix radical, un choix artistique avant tout.»

Un projet ambitieux qui fera date

Où en est aujourd'hui cet ambitieux projet d'adaptation de ce fameux livre qui a glané de nombreux prix depuis? Ce qui est sûr, est qu' avec la sélection de ce projet scénaristique par le prestigieux festival du film de Venise, qui croit en lui, cela augure d'ores et déjà d'un avenir prometteur pour l'avenir de ce film. Pour rappel, Malek Bensmail est un réalisateur algérien, natif de Constantine. Très jeune, il réalise des essais en super 8 et obtient le Premier Prix national du film amateur en Algérie. «Après des études de cinéma à Paris suivies d'un stage dans les studios de Lenfilm à Saint-Pétersbourg, il consacre sa filmographie au documentaire de création, entièrement engagé sur son pays. Il dessine à travers ses films du réel les contours d'une humanité complexe: démocratie, modernité-tradition, langage, identité, société. Une volonté d'enregistrer la mémoire contemporaine et faire du documentaire un enjeu de démocratie et de réflexion», peut -on lire sur le Web. Soucieux d'analyser sa société, Malek Bensmail s'attache, en effet, à interroger les failles de sa société comme un psychiatre pourrait le faire en posant des diagnostics. Malek Bensmaïl tente de chercher en quelque sorte en quoi le système politique par exemple a failli, mais aussi les raisons existentielles qui ont fabriqué des Algériens malades et ce, en déconstruisant ce mécanisme de déshumanisation ou d' «aliénation»...Gageons que l'adaptation cinématographique de «Meursault, Contre-enquête» sur grand écran fera date!