La ministre de la Culture Malika Bendouda a pris part mercredi dernier au Forum virtuel des ministres de la Culture des Etats membres de l'Union africaine et des responsables du secteur des arts, de la culture et du patrimoine du continent, indique un communiqué du ministère.

Ce sommet s'est tenu dans le cadre de la stratégie continentale de l'UA en lien avec la pandémie du coronavirus. Les participants ont abordé «les défis auxquels devront faire face les industries culturelles et créatives» en cette période de pandémie en proposant «des solutions dans le cadre de l'UA», explique le communiqué ajoutant que les ministres ont également «débattu des mesures à même d'alléger l'impact de la pandémie sur les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine».

Les participants se sont accordé, selon le communiqué, sur la nécessité de «mettre en oeuvre un plan de travail pour soutenir ces secteurs» et de «renforcer les systèmes de sécurité sociale» afin d'alléger l'impact social de la pandémie sur les travailleurs de la culture.

à l'issue de cette rencontre, il a également été question de «documenter et partager les bonnes pratiques» afin que ces expériences soient «reproduites» dans d'autres Etats membres.