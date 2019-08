Programmé d’abord pour le 28 juillet dernier puis annulé pour cause de solidarité avec le deuil national en Tunisie suite au décès du président tunisien, le concert de la chanteuse Manel Gharbi est enfin reprogrammé et sa date est fixée pour le samedi 31 août à 20h. La chanteuse sera accompagnée de musiciens de talent, Manel au piano et au chant, interprétera de la musique arabo-andalouse réorchestrée ainsi que de la variété.