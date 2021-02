Le réalisateur fait le deuil du cinéma qu'il estime remplacer par la logique de contenu.

Dans un essai consacré à Fellini, l'un de ses maîtres, Martin Scorsese a cherché à expliquer la manière dont l'usage des algorithmes par les plates-formes avait un effet dévastateur sur le septième art. Pour le réalisateur, le problème se pose simplement. «Si votre prochain visionnage est ‘'suggéré'' par des algorithmes sur la base de ce que vous avez déjà vu, et que les suggestions sont elles-mêmes uniquement fondées sur la notion de sujet ou de genre, alors qu'est-ce que cela fait pour l'art du cinéma?», a-t-il questionné au cours de cette réflexion publiée par Harper's Magazine.

En outre, pour le père de Taxi Driver et des Affranchis, ce processus délétère a été rendu possible par le glissement sémantique d'un terme devenu roi sous l'ère numérique: celui de contenu. «Il n'y a pas plus de 15 ans de ça, le terme ‘'contenu'' était utilisé quand les gens parlaient de cinéma de façon sérieuse, et il était utilisé en contraste et en opposition avec celui de «forme». Et puis, graduellement, il a de plus en plus été utilisé par des gens qui ont pris le contrôle des médias qui, pour la plupart, ignoraient tout de l'histoire de cette forme d'art ou bien ne s'y intéressaient même pas assez pour penser qu'ils devraient la connaître», a ajouté le réalisateur de The Irishman.

En somme, le constat de Martin Scorsese est sans appel: l'industrie du cinéma, désormais devenue «l'industrie du divertissement visuel de masse», perd toute force critique en cessant d'interroger la culture qui lui donne vie. Et si le vétéran du 7e art semble bien conscient de marcher contre le sens du vent, la résistance demeure selon lui possible en préservant, valorisant et opposant ce qu'a été le cinéma face à ce qu'il n'est plus.