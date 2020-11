Le film «Matarès» du cinéaste algérien, Rachid Benhadj, a décroché le prix du Meilleur long métrage de fiction à la 17ème édition du Festival International de Cannes (France) du film panafricain, clôturé récemment, indique le site électronique du festival.

Le film a reçu également le prix de la Meilleure actrice attribué à l'actrice principale du film «Dorian Yohoo» dans le rôle de «Mona». Réalisé en 2019, ce film d'une heure et demie (1h30) traite des questions de l'émigration clandestine en mer à travers l'histoire de la fille ivoirienne

«Mona», âgée de 8 ans, qui habite la ville côtière de Tipasa où elle travaille comme vendeuse de fleurs pour gagner de l'argent pour payer les passeurs en vue de traverser la mer. Né en 1949 à Alger, le réalisateur Benhadj a obtenu son diplôme de réalisateur d'un institut français. Il a réalisé plusieurs films, notamment «La rose des sables» (1989), «Touchia» (1993), «L'Albero dei destini sospesi» (1997) et «Parfums d'Alger» (2012).

Cette édition a vu également l'organisation de plusieurs conférences sur le financement et l'investissement dans le domaine cinématographique, de rencontres avec des réalisateurs, de cafés littéraires, d'ateliers et de distinctions.

Créé en 2006, le festival international de Cannes du film panafricain vise à développer et à promouvoir le cinéma africain, expliquent les organisateurs.