Les fans de «Matrix» peuvent d'ores et déjà se réjouir, la saga qui a révolutionné le cinéma de science-fiction fera bientôt son grand come-back! La crise du Covid-19 a frappé Matrix 4, comme d'autres (super)productions, décalées au fil du confinement. Les réouvertures seulement partielles des salles aux quatre coins du monde ont encore repoussé de nombreux films pendant l'été. Originellement prévu le 21 mai 2021, Matrix 4 sortira finalement le 1er avril 2002. Le film est pour le moment connu sous le nom de Matrix 4, ou The Matrix 4 en version originale. Mais un nouveau titre du type Reloaded ou Revolutions n'est pas à exclure. Héros emblématiques de la première trilogie, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront à nouveau de la partie. Mais un membre du trio initial manque à l'appel: Morpheus, alias Lawrence Fishburn. En août 2020, le comédien américain donnait quelques explications au New York Magazine. «Je n'ai pas été invité. Peut-être que cela me permettra de me mettre à l'écriture d'une nouvelle pièce de théâtre. Je leur souhaite bonne chance. J'espère que le résultat sera super.» Selon certains fans, Morpheus serait mort dans le jeu The Matrix online, mais selon d'autres théories, il serait bel et bien vivant. Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, sera elle aussi au casting, et retrouvera son rôle de la guerrière Niobe, alors que Lambert Wilson retrouvera le costume du machiavélique Mérovingien. Les petits nouveaux seront, notamment incarnés par la star indienne Pryinka Chopra et Jonathan Groff. Derrière la caméra, les trois premiers films ont été écrits et mis scène par les frères Andy et Larry Wachowski. Ceux-ci ont tous deux décidé de changer de sexe en 2016. Matrix 4 est mis en scène par Lana Wachoswki, anciennement connue sous le nom de Laurence, ou Larry. Comme de nombreux autres tournages, celui de Matrix 4 a été touché par la crise du coronavirus. Après avoir débuté en février 2020 à San Francisco et s'être déplacé à Berlin en mars 2020, les prises de vues de la nouvelle aventure de Neo ont été stoppées net par le confinement le 16 mars. Après plus de 5 mois de pause, les caméras ont recommencé à tourner dans la capitale allemande le 18 août, avec évidemment des mesures sanitaires strictes. «Les protocoles sont réfléchis et efficaces», a, notamment expliqué Keanu Reeves à l'agence Associated Press.