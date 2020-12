Le casting de la préquelle de Game of Thrones s'étoffe peu à peu. Le projet, baptisé House of the Dragon, racontera l'histoire de l'illustre maison Targaryen (les ancêtres de Khaleesi, Daenerys Targaryen, dans la série et les romans originaux de George R.R. Martin), n'en est qu'au début de son développement, mais quatre des rôles principaux ont été attribués.

Outre Paddy Considine, déjà annoncé dans le rôle du roi Viserys Targaryen, Emma d'Arcy jouera sa fille aînée, la princesse Rhaenyra Targaryen, et Matt Smith son cadet dans le rôle du prince Daemon Targaryen. Olivia Cooke interprétera quant à elle Alicent Hightower, fille de La Main du roi.

Le cinquième personnage-clé de l'intrigue, nommé Corlys Velarion, n'a pas encore été choisi par la production, mais Deadline indique que l'acteur Danny Spadari (Penny Dreadful) est d'ores et déjà en négociations avec HBO. Si les détails sur House of the Dragon sont encore peu nombreux, les fans de Game of Thrones, ou plutôt de la saga littéraire A Song of Ice and Fire, savent déjà ce que va raconter l'intrigue. George R. R. Martin, crédité comme co-créateur du programme, a révélé que la trame suivrait la Danse des Dragons, la guerre civile entre le prince Aegon et sa demi-soeur Rhaenyra pour la succession de leur père, Viserys Targaryen, premier du nom.

Les événements se déroulent donc près de 300 ans avant l'intrigue de la première adaptation télé des romans. Alors que l'auteur n'a toujours pas fini le sixième volume - très attendu - de sa saga, il a pris le temps en 2018 de sortir Fire & Blood, un livre conçu comme un ouvrage historique sur les Targaryen, dans lequel il raconte les détails de ce conflit sanglant qui a durablement affecté Westeros, le monde imaginaire qu'il a créé. Attention, donc, aux spoilers potentiels!

Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour House of the Dragon, dont la première saison sera composée de 10 épisodes.

On sait simplement que le tournage de la série commencera en 2021 et pour une diffusion, au mieux, en 2022.