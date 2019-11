Trois écrivains sont «descendus» sur le terrain samedi dernier en allant à la rencontre de leurs lecteurs au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou dans deux rencontres différentes, mais toutes les deux intéressantes à plus d’un titre. Il s’agit de l’écrivain poète Youcef Merahi, du romancier-journaliste Mustapha Benfodil et de la plus jeune auteure algérienne Kahina Temzi.

Le premier rendez-vous a été celui de l’écrivain poète Youcef Merahi avec ses lecteurs et qui a eu lieu à la librairie « Cheikh multi-livres » du centre-ville de Tizi Ouzou.

Hommage à Tahar Djaout

L’enfant de la ville de Tizi Ouzou a dédicacé ses deux récents ouvrages consacrés à l’écrivain assassiné Tahar Djaout et parus aux éditions «Tafat» de Béjaïa.

Les deux livres sont intitulés «Tahar Djaout ou la fable du tôlier et du poète» et «La famille qui avance, chroniques sur le gril».

La rencontre littéraire a été marquée par une grande affluence et rehaussée par la présence de nombreuses personnalités et auteurs dont l’écrivain Mohammed Attaf et la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane ainsi que des lecteurs qui ont l’habitude de ne rater aucun rendez-vous organisé par cette librairie très active puisque chaque samedi elle reçoit un écrivain et ce tout au long de l’année. Cette séance de vente-dédicace a été mise à profit par Youcef Merahi pour répondre à toutes les questions qui lui ont été posées par les lecteurs curieux de savoir le secret de l’intérêt que porte Merahi à l’écrivain poète d’Oulkhou puisqu’il lui a consacré plusieurs livres depuis qu’il a commencé à écrire sur le regretté.

Youcef Merahi a répondu volontiers à toutes les interrogations en mettant en exergue d’abord et avant tout le talent littéraire exceptionnel de Tahar Djaout. Youcef Merahi a aussi parlé de différents autres sujets tous en rapport avec la culture et la littérature plus particulièrement.

La convivialité au rendez-vous

La convivialité a été l’élément qui a le plus marqué cette rencontre de vente-dédicace avec Youcef Merahi à la librairie «Cheikh multi-livres». Toujours samedi dernier, en après-midi, une autre rencontre littéraire a eu lieu dans la ville de Tizi Ouzou au restaurant «Aminel». La rencontre, organisée par le Café littéraire «Emev» a invité cette fois les écrivains Mustapha Benfodil et la plus jeune auteure algérienne Kahina Temzi. Cette activité culturelle, modérée par l’infatigable Amirouche Malek a vu également la participation de nombreux hommes de culture connus dont le célèbre chanteur Brahim Tayeb et l’écrivain Akli Derouaz. Mustapha Benfodil a présenté son roman « Body Gard » paru aux éditions Barzakh alors que Kahina Temzi a parlé de son ouvrage intitulé : «Tout ce que je n’ai jamais su dire.»

Anniversaire du café littéraire

Cette rencontre a coïncidé avec la célébration du deuxième anniversaire du lancement de ce café littéraire dans sa nouvelle version, ce qui a lui conféré un caractère tout particulier. Il faut noter par ailleurs, que l’activité littéraire reprend de plus belle dans la ville de Tizi Ouzou avec le retour de ce café littéraire et philosophique hebdomadaire organisé par la boîte Emev, mais aussi, la relance, à partir de jeudi prochain

(28 novembre), des rencontres littéraires hebdomadaires qu’abrite la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi Ouzou et qu’organise la direction de la culture. Le premier invité de cette nouvelle édition sera le romancier amazighophone Djamel Laceb qui présentera son premier roman en langue amazighe intitulé «Nna Ghni» jeudi 28 novembre à 14 heures.