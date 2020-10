Une exposition de peinture confrontant des oeuvres classiques du réalisme à des toiles contemporaines a été inaugurée récemment à Alger par les artistes peintres Meriem et Mohamed Lyes Chaouane. Intitulée «Fraternité picturale», cette exposition se tient à la galerie d'art «Ezzou'Art Galerie». La première collection signée Meriem Chaouane propose aux visiteurs des portraits de femmes et d'enfants, des paysages ou des reproductions dans le style classique du courant réaliste qui tente de se rapprocher au plus de la réalité. Cette collection explore les techniques de la peinture académique en reproduisant des natures mortes et des animaux comme le cheval, connu pour être l'un des exercices les plus complexes. Dans un autre registre plus contemporain Mohamed Lyes Chaouane explore des techniques plus modernes, des paysages urbains, une juxtaposition d'oeuvres dans une même toile pour sublimer une base des plus réalistes comme une photographie ou une peinture. Avec une palette de couleurs souvent sombre évoquant un univers urbain et feutré l'artiste propose des superpositions de portraits photographiques retravaillés sur des peintures ou de petits formats intégrés dans une seule toile. L'exposition «Fraternité picturale» est ouverte aux visiteurs tous les jours de la semaine jusqu'au 14 octobre prochain avec l'obligation de respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.