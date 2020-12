L'Expression: Vous êtes réalisatrice de films entre courts métrages et films de fiction. Mais aussi comédienne et vous venez de passer à la création de bijoux. Comment s'est passée cette transition et comment vous est venue cette idée des bijoux

Rym Laredj: C est lorsque j'étais en train de faire un documentaire sur l'artisanat au Maghreb que je me suis approchée au plus près de ces mains qui façonnent, créent et refont le même geste un milliers de fois et j'ai trouvé ça magique à filmer. Il y avait quelque chose de l'ordre du rituel. Ce geste, au-delà de générer du beau est une méditation pour celui qui le fait, mais aussi celui qui regarde. J ai toujours éprouvé beaucoup d'amour pour tout ce qui est fait, main rien de plus précieux à mes yeux. J' ai commencé par faire des objets pour moi et à créer des vêtements que je portais en festival, aussi des bijoux avec mes poèmes en calligraphie arabe ou des motifs berbères avec une très grande puissance symbolique que beaucoup pensent perdue, mais elle est toujours là, vibrante de beauté. Puis les gens ont commencé à voir mon travail beaucoup dans les festivals de cinéma portés par des actrices Comme Sarah Leyssac ou Narjiss Asli ou sur des clips comme Flèche Love ou Darya Opkins ce qui a propulsé «Baytrim» qui était une petite idée qui devient une maison de couture.

Les bijoux que vous confectionnez sont façonnés à l'aide d'une écriture arabe poétique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus?

Il y a deux collections: kalimat avec la calligraphie et amazigh avec les motifs de tatouage berbères sur lesquels j'ai fait de très longues recherches pour me rapprocher au plus près de cette poésie-là, de cette puissance-là. Ce sont les tatouages de mes grands-mères qui ont été le point de départ. Les deux premières inspirations pour cette recherche-la. Tout en restant sobres et élégantes, elles savaient mettre en valeur cette ornementation céleste à même la peau. Kalimat reprend mes poèmes en arabe sur les bijoux et le vêtement: ce sont des poèmes d' amour qui font du bien au coeur et à l'esprit.

Il y a les bijoux, mais aussi les vêtements? En somme, vous êtes une artiste multiforme. Peut-on dire que vous êtes aussi styliste?

Je suis créatrice, ça convient mieux car styliste c'est trop précis. J'aime bien naviguer en eau trouble et ne pas trop mettre de limites. j aime l'hybridité, ce qui n'est pas figé dans des cases.



D'où puisez-vous justement toutes ces inspirations?

L histoire de notre pays, son métissage culturel, ses batailles gagnées et celles perdues, les sillons de sa mémoire qu'on veut amputer. Mes créations sont une résistance. Ma manière à moi de résister pour nos langues, nos identités métisses et nos rêves de nous élever.



Comment vit Rym Laredj, justement, le confinement en ce moment en France? Et cela a t-il été bénéfique pour vous ou non?

Ce que nous vivons est une expérience éprouvante physiquement et psychologiquement. Ça nous sort de nos zones de confort et nous pousse à trouver de nouvelles formes de travail et de communication. Oui, ça nous sort de nos zones de confort, mais être touché dans sa liberté de mouvement, c'est terrible. Ne pas pouvoir rentrer au pays, voir sa famille, ses amis... C'est insoutenable. Voir la crise sanitaire gérée de façon approximative par les états c'est assez effrayant en soi, mais il faut se tranquilliser et aller de l'avant, respirer et se centrer vers l'essentiel.



Enfin, quels sont vos projets en perspective?

La réalisation d un clip pour des artistes turcs ce mois-ci. Les réalisations de long métrage ont été retardées par le Covid, alors je privilégie des formats courts pour l'instant, en attendant qu'on puisse replonger dans de grands projets. Je prépare aussi un ouvrage sur les tatouages. J'ai aussi signé l'illustration du recueil de poésie de «Hocine Ben, un poète en cavale», sorti aux éditions Marsa. À mon actif aussi, un documentaire prochainement sur Zino Touafek, le créateur de mode, une vie, un combat. un rêve pour l'instant intitulé «Le rocher de l immortel». Mes collaborations artistiques le passionnent. J'aime tellement poser un regard et le partager.