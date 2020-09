Des mesures organisationnelles strictes, inscrites au titre du protocole sanitaire préventif, ont été entreprises par la bibliothèque principale de lecture publique de Chlef, qui s'apprête à un retour d'activité progressif, avec l'accueil de ses abonnés à partir d'hier, a-t-on appris auprès des responsables en charge de cet établissement culturel. «Immédiatement après l'annonce des mesures de déconfinement pour la wilaya et les établissements culturels notamment, nous avons procédé à une somme de mesures préventives en application du protocole sanitaire adopté par la tutelle», a indiqué à l'APS le directeur de la structure, Mohamed Guemoumia. Il a fait part, à ce titre, des «actions de nettoyage et de désinfection entreprises par les services de la bibliothèque publique au profit des salles de lecture, et des entrées et sorties de l'établissement, tout au long de la période de confinement», a-t-il dit. «Nous oeuvrons actuellement à l'affichage des instructions et recommandations destinées aux usagers de la bibliothèque et aux travailleurs, en vue du respect strict du protocole sanitaire préventif», a-t-il précisé, en outre. Le responsable a cité parmi les mesures préconisées, l'obligation du port du masque de protection, la prise de température, la désinfection quotidienne des salles, chaises et tables, la mise à disposition de tapis désinfectants pour les pieds et du gel hydro-alcoolique pour les mains et l'interdiction des climatiseurs. À cela s'ajoutent d'autres mesures inhérentes à l'emprunt des livres, et au respect de la distanciation physique (1,5m) dans les files d'attente, et aux entrées et aux sorties, outre l'interdiction de la présence de plus de 25 abonnés dans la salle de lecture, au même titre que des regroupements avec obligation du port de la bavette à l'intérieur. En perspective du grand nombre d'abonnés, parmi les candidats au bac et au BEM, attendus en cette période de révisions, les responsables de cet établissement culturel ont particulièrement veillé à donner des instructions portant sur l'organisation des opérations de sortie et d'entrée des abonnés, de façon à éviter tout rassemblement à leur niveau. Sur un autre plan, Guemoumia a fait part de la poursuite des activités virtuelles de la bibliothèque et des concours culturels notamment, dont les portes ouvertes, qui seront abritées cette année, de façon exceptionnelle, par sa page facebook officielle «qui a enregistré une hausse du nombre de ses abonnés et suiveurs durant la période de confinement»,

a-t-il assuré. La bibliothèque principale de lecture publique de Chlef et ses annexes de la cité Chorfa et de la commune de Chettia comptent plus de 33 000 abonnés, est-il signalé de même source.